Stasera in tv – Programmi tv di oggi, 31 dicembre 2017

Cosa vedere Stasera in tv? Siete pronti ad abbandonare l’anno vecchio e ad accogliere quello nuovo? Come passerete la notte di San Silvestro? E come si preparano le diverse reti tv a festeggiare l’arrivo del 2018? Su Rai 1 si brinda con Amadeus e L’anno che verrà, su Canale 5 si canta con Federica Panicucci e Capodanno in musica. E poi tanti film per ogni gusto. Ecco i principali programmi tv di oggi, domenica 31 dicembre 2017, in onda in prima serata.

Programmi tv stasera, 31 dicembre 2017

21:00 Rai 1 L’anno che verrà Intrattenimento 21:20 Rai 2 Gli aristogatti Film 21:00 Rai 3 All’inseguimento della pietra verde Film 21:15 Rete 4 Il discorso del re Film 20:50 Canale 5 Capodanno in musica Intrattenimento 20:45 Italia 1 Fantozzi Film 21:00 La7 The women Film 21:20 TV8 Cirque du soleil: kooza Show 21:30 Nove Mediterraneo Film 21:10 7 Gold La quinta offensiva Film 21:04 Rai 4 Upside down Film 21:00 Iris Red dragon Film 21:16 Rai 5 Balletto – lo schiaccianoci Show 21:10 Rai Movie Sissi – destino di un’imperatrice Film 21:20 Rai Premium L’amore dietro la maschera Film 21:15 Cielo The wrestler Film 20:56 Paramount Il dottor dolittle Film 21:00 TV2000 La favola del principe schiaccianoci Ragazzi 20:30 La7 D Millennium – uomini che odiano donne Film 21:10 La 5 Una tata magica Film 21:40 Real Time Body bizarre Lifestyle 20:00 QVC Sbc: la tua naturale bellezza LifeStyle 21:35 FoodNetwork Man v food LifeStyle 21:30 Med.Extra Capodanno con non e’ la rai Intrattenimento 21:10 Italia 2 Nave fantasma Film 21:00 RTL TV Capodanno in piazza Intrattenimento 21:05 Giallo Ellery queen Serie TV 21:10 Top Crime Rizzoli & isles i Serie TV 21:35 Boing Uncle grandpa Ragazzi 21:55 K2 Boom! Show 21:00 Rai Gulp Winx club – il mistero degli abissi Film 21:25 Rai Yoyo Regal academy Ragazzi 21:35 Frisbee The zhu zhu pets Ragazzi 21:30 POP Transformers prime Ragazzi 21:35 Cartoonito Tazmania Ragazzi 21:15 Super! Miraculous: le storie di ladybug e chat noir Ragazzi 21:35 RaiNews24 News + approfondimento Notizie 21:15 Spike Mr. forest: ma quante ne so?!? Teatro 21:30 Sky Tg24 Tg24 mezz’ora Notizie 21:00 Tgcom24 Prima serata Notizie 21:25 DMAX Fast n’ loud Documentari 21:06 Rai Storia Binario cinema – emperor Documentari 21:14 Focus Tv America: terra promessa Documentari 21:10 Rai Sport Speciale: un anno di sport Sport 21:30 Sportitalia Storie Sport 19:50 TopCalcio24 Diretta calcio Sport 21:30 SuperTennis Federer/nadal – querrey/sock Sport 21:00 RadioItaliaTv Top 40 Musica 21:04 Rai Scuola Memex doc Educativo 21:40 Alice Il diavolo e l’acquacotta LifeStyle 21:15 Marco Polo Siberia, la terra addormentata Lifestyle 21:10 Case Design Design 2.0 – rossana LifeStyle 21:40 France 24 Le paris des arts Documentari

RAI 1

In diretta da Maratea (Basilicata), a partire dalle 21.00, Amadeus conduce la 15esima edizione de L’anno che verrà, per festeggiare l’ultima notte del 2017 e fare insieme il conto alla rovescia. Tanta musica e divertimento con i numerosi ospiti che saliranno sul palco: fra di essi, Al Bano e Romina riuniti ancora una volta, la star della Disney Soy Luna, alcuni dei concorrenti di Tale e Quale Show (Marco Carta, Alessia Macari, Filippo Bisciglia) e poi ancora Patty Pravo, Raf, Amii Stewart e molti altri.

Continua senza sosta il lavoro di preparazione per #LAnnoCheVerrà! Sul palco di #Maratea è tempo di prove in vista del grande Capodanno di #RaiUno pic.twitter.com/BsnQ2wlrhI — Rai1 (@RaiUno) 30 dicembre 2017

RAI 2

Alle 21.20 un classico Disney del 1970 che nelle festività natalizie non manca mai! Il film d’animazione Gli Aristogatti: le avventure dell’elegante Duchessa, dei suoi micini Minou, Bizet e Matisse e del vagabondo Romeo.

RAI 3

Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny De Vito sono i protagonisti del film del 1984 All’inseguimento della pietra verde, in onda alle 21.00.

Una scrittrice di romanzi rosa, un avventuriero e un criminale in una caccia al tesoro nel cuore della giungla colombiana.

RETE 4

Alle 21.15, la pellicola drammatica/biografica Il discorso del re, con il premio Oscar Colin Firth nei panni del principe Albert del Regno Unito, poi re Giorgio VI. La storia dei suoi problemi di balbuzie e di come riuscì a superarli grazie al terapeuta australiano Lionel Logue.

CANALE 5

A partire dalle 20.50, si festeggia l’arrivo del 2018 con Federica Panicucci, padrona di casa di Capodanno in musica.

Sul palco dell’Unipol Arena di Bologna si esibiranno svariati artisti musicali italiani. Qualche nome? Francesco Gabbani, Alexia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gigi D’Alessio, Ron, Sergio Sylvestre, Noemi.

ITALIA 1

Immancabili nella serata di San Silvestro (alle 21.20), le tragicomiche vicende del ragioniere più sfortunato d’Italia, nel primissimo film della saga: Fantozzi.

Il grande e indimenticabile Paolo Villaggio nei panni di un umile impiegato, sfruttato dai colleghi, innamorato dell’antipatica signorina Silvani, marito della sfiorita Pina e padre della mostruosa Mariangela.

Ecco la storica sveglia di Fantozzi!

LA7

Meg Ryan è protagonista della commedia The women, trasmessa alle 21.00. La vita apparentemente perfetta di Mary è rovinata da una triste scoperta: mentre la donna sta facendo la manicure in un centro di bellezza, apprende dalla pettegola estetista che suo marito ha una relazione extraconiugale con la commessa della profumeria.

TV8

Grande spettacolo, alle 21.15, con il Cirque du Soleil: Kooza, per assaporare un ritorno alle origini: la tradizione clownistica unita a quella acrobatica.

La risata si fonde col brivido.

Uno spettacolo che vi farà girare la testa… 😱↪↩

KOOZA by Cirque du Soleil​ domenica alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/LzuVacuRvl — TV8 (@TV8it) 30 dicembre 2017

NOVE

Alle 21.30 andrà in onda il film Mediterraneo, diretto da Gabriele Salvatores e premiato agli Oscar 1992 come Miglior film straniero.

Nel cast, fra i diversi attori, Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Antonio Catania e Claudio Bisio. Avventure e amori di otto militari italiani inviati durante la Seconda Guerra Mondiale in un’isoletta greca dell’Egeo.

La carrellata dei film e dei programmi tv di oggi termina qui. Colgo l’occasione per augurare a tutti un’emozionante, ultima serata del 2017: un brindisi a voi e felice anno nuovo!