Stasera in tv – Programmi tv di oggi, 13 gennaio 2018

Cosa potremo vedere stasera in tv? La commedia ‘Mister Felicità’ su Rai 1, lo show di Maria De Filippi – ‘C’è posta per te’ – su Canale 5 o uno dei film in onda sugli altri canali del digitale terrestre? A voi la scelta.

Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed i programmi tv in palinsesto oggi. A seguire, gli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale terrestre.

Programmi tv, 13 gennaio

21:25 Rai 1 Mister felicità Film 21:05 Rai 2 N.c.i.s. Serie TV 20:30 Rai 3 Le parole della settimana Attualità 21:17 Rete 4 Skin trade Film 21:10 Canale 5 C’è posta per te Show 21:10 Italia 1 L’ era glaciale Film 21:10 La7 L’ispettore barnaby Serie TV 21:20 TV8 World invasion Film 21:25 Nove La promessa Film 20:45 7 Gold Diretta stadio… Sport 21:05 Rai 4 Gomorra – la serie Serie TV 21:01 Iris La nona porta Film 21:15 Rai 5 La verità Teatro 21:10 Rai Movie The impossible Film 21:20 Rai Premium Sogno e son desto del 11/01/2014 Intrattenimento 21:15 Cielo Ritratto di borghesia in nero Film 21:10 Paramount Phenomenon Film 21:20 TV2000 Segreti Documentari 21:30 La7 D Spiriti nelle tenebre Film 21:10 La 5 Inga lindstrom Serie TV 21:25 Real Time Body bizarre LifeStyle 21:00 QVC Bianca, pura eleganza italiana LifeStyle 21:10 FoodNetwork Castelli di ghiaccio – vivere per un sogno Film 21:15 Med.Extra Colorado Intrattenimento 21:10 Italia 2 Amici come noi Film 21:00 RTL TV Generazione cervellini Musica 21:05 Giallo Cherif Serie TV 21:10 Top Crime C.s.i. new york iv Serie TV 21:40 Boing Dragon ball super Ragazzi 21:40 K2 Cardfight!! vanguard Ragazzi 21:45 Rai Gulp Mako mermaids (ii) Serie TV 21:25 Rai Yoyo Regal academy – s2e3 Serie TV 21:30 Frisbee The zhu zhu pets Ragazzi 21:17 POP Teenage mutant ninja turtles Ragazzi 21:15 Cartoonito Blaze e le mega macchine Ragazzi 21:40 Super! Miraculous: le storie di ladybug e chat noir Ragazzi 21:08 RaiNews24 News Notizie 21:15 Spike I quattro figli di katie elder Film 21:33 Sky Tg24 Seven 1/2 ora Notizie 21:00 Tgcom24 Prima serata Notizie 21:25 DMAX L’impero dei rottami Documentari 21:10 Rai Storia Speciali storia-bambini in miniera Documentari 21:05 Cine Sony Mio cugino vincenzo Film 21:02 Focus Tv Animal fight club Documentari 20:20 Rai Sport Pallavolo femminile: campionato italiano Sport 21:10 Alpha Top gear: the races [st.1] ep. 2 Tendenze 20:45 Sportitalia Italia-far oer Sport 21:00 SuperTennis Atp auckland. finale Sport 21:10 VH1 Simply the best Musica 21:00 RadioItaliaTv Radio italia top Musica 21:09 Rai Scuola Memex-i luoghi della scienza Educativo 21:10 Alice Lungo il fiume – barge LifeStyle 21:10 Marco Polo Romanzo popolare – castello del catajo Tendenze 21:00 Case Design Piano nobile – palazzo pecci LifeStyle 21:40 France 24 Actuelles Documentari

Rai 1, ore 21:25

La commedia “Mister Felicità”. Approfittatore e sfaticato, Martino (Alessandro Siani) vive in Svizzera sfruttando la sorella e le sue debolezze. Arriva persino a lavorare grazie all’inabilità di quest’ultimo, ma quando conoscerà la campionessa di pattinaggio Arianna, le cose cambieranno.. ..forse!

La visione dell’esilarante commedia “Mister Felicità” vi attende questa sera su Rai 1.

Rai 2, ore 21:05

La serie tv “N.C.I.S. Unità Anticrimine”. Il team di “NCIS – Unità Anticrimine” è ancora sulle tracce di una spia internazionale. Riusciranno gli agenti a catturarla? Sta a voi scoprire questo e molto altro ancora nel prime-time di Rai 2.

Rai 3, ore 20:30

Due programmi, o meglio, un programma ed una serie nel prime time di Rai 3. Dalle ore 20.30 e fino alle 21.45 circa ci sarà la rubrica di attualità “Le parole della settimana”. Massimo Gramellini torna in tv per allietarvi con la sua rubrica.

A seguire, a partire dalle 21.45 circa, il primo episodio della fiction “La linea verticale”.

Rete 4, ore 21:17

L’action-movie “Skin trade: merce umana”. Nick è un detective newyorkese con un trauma non indifferente nel suo passato. La sua famiglia, infatti, è stata eliminata da uno spietato boss serbo-croato coinvolto, peraltro, nella tratta di esseri umani. Ma la vendetta di Nick non conosce confini.

Il vostro sabato sera necessità di una sferzata di azione? Allora optate per il prime-time di Rete 4: per voi, questa sera, la messa in onda del film “Skin trade: merce umana”.

Canale 5, ore 21:10

Lo show “C’è posta per te”. L’avete attesa a lungo.. ..e lei è finalmente tornata. La De Filippi nazionale vi attende su Canale 5 per i nuovi episodi del suo “C’è posta per te”. Curiosi di scoprire le storie emozionanti e l’identità dell’ospite a sorpresa?

Se volete sapere chi ci sarà come ospite nel programma tv stasera a voi delle anticipazioni.

Guardate questo breve spot targato Mediaset:

Italia 1, ore 21:10

Il film d’animazione “L’era glaciale”. La fine di un’era può trasformarsi nell’inizio di una grande avventura… …e Manny, Sid e Diego ne sono la dimostrazione. Non sapete di chi sto parlando?

Allora dovete assolutamente sintonizzarvi su Italia 1 stasera: per voi, la messa in onda del film d’animazione “L’Era Glaciale”, di cui vi mostro il trailer:

La7, ore ore 21:10

La serie tv “L’Ispettore Barnaby”. Come ogni sabato sera, La7 è lieta di trasmettere quella che, con ogni probabilità, è la serie tv poliziesca preferita da voi spettatori a casa. Non a caso, il palinsesto di La7 ne propone la visione proprio il sabato sera! Non perdete, dunque, la visione de “L’Ispettore Barnaby”.

Tv8, ore 21:20

Il film di fantascienza “World Invasion”. Sulla coscienza del sergente Nantz grava la perdita – di cui lui è stato responsabile – di alcuni suoi uomini. Potrà mai scrollarsi di dosso questo pesante fardello? E se sì, in che modo? La visione del film “World Invasion”, in onda stasera su Tv8, potrebbe contenere la risposta.

Nove, ore 21:25

Il crime-movie “La promessa”. Ispirato al romanzo nato dalla penna di Friedrich Durrenmatt, “La promessa” è un film (regia di Sean Penn) che narra le vicende di Jerry Black (Jack Nicholson). Ispettore di polizia vicino alla pensione, Jerry indaga sul ritrovamento del cadavere martoriato di una bambina. Se volete scoprire cosa emergerà nel corso delle indagini, optate per il prime-time del Nove. Eccovi il trailer:

Film da non perdere:

il thriller “La nona porta”, in onda alle 21:01 su Iris;

il drammatico “The Impossible”, in onda alle 21:10 su Rai Movie;

il romantico “Ritratto di borghesia in nero”, in onda alle 21:15 su Cielo;

il fantastico “Phaenomenon”, in onda alle 21.10 su Parmaount Channel;

l’adventure-movie “Spiriti nelle tenebre”, in onda alle 21:30 su La7d;

la commedia “Mio cugino Vincenzo”, in onda alle 21:05 su Cine Sony.

Buona visione e buon sabato sera a tutti voi!