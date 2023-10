Rocky V è il quinto ma non ultimo capitolo della saga pugilistica più famosa del cinema, quella con protagonista Rocky Balboa. Cosa c’è da dire a riguardo? Rispetto ai precedenti, questo film risulta più stanco, banale e scontato ed appare come il risultato poco brillante di una sceneggiatura a corto di idee.

Ma Rocky, si sa, ha tanti estimatori nel mondo, Italia compresa, e non saranno in pochi probabilmente, a non perdersi l’ennesima messa in onda della pellicola nella prima serata di Sabato 14 Ottobre su Rete 4. Noi intanto, vi diciamo le curiosità più interessanti da conoscere su Rocky V.

Rocky V: la trama in breve e il cast

In questa quinta parte del franchise, ritroviamo un Rocky quasi irriconoscibile rispetto a come lo avevamo visto in precedenza. L’uomo, che da tempo ha abbandonato il pugilato per non rischiare la salute dopo i numerosi colpi ricevuti in carriera, oltre ad essere ridotto quasi sul lastrico, è anche profondamente depresso e vive ormai di ricordi. Tutto cambia però, quando conosce il giovane Tommy Gunn, che sogna di diventare un grande campione di boxe.

Oltre agli immancabili Sylvester Stallone e Talia Shire nei panni di Rocky e di sua moglie Adriana, nel cast troviamo nuove e vecchia conoscenze, ovvero Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton, Lou Filippo, James Gambina, Ben Geraci, Al Bernstein, James Binns, Michael Buffer, Jodi Letizia, Meade Martin, Jane Marla Robbins, Stu Nahan, Robert Seltzer, Hayes Swope, Lauren K. Woods, Michael Williams, Elisebeth Peters, Michael Sheehan, Don Sherman, Delia Sheppard e Kevin Connolly.

Le curiosità sul film

Rocky V è un film di genere drammatico del 1990 diretto da John G. Avildsen, lo stesso regista del primo, indimenticabile Rocky. Ecco alcune curiosità sulla pellicola: