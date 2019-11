Nuove verità. Nelle puntate di Una Vita trasmesse ieri sera, martedì 5 novembre 2019, in prima serata su Rete 4: il priore Espineira ha vietato a Padre Telmo di rientrare ad Acacias e lo ha accusato di aver drogato Lucia. Samuel, invece, ha chiesto alla giovane Alvarado di non raccontare cos’è accaduto all’eremo. Intanto, Casilda ha scoperto tutto sull’eredità: la ragazza non è figlia di don Maximiliano ed è stata raggirata da Higinio e Maria. Ecco il video Mediaset con le nuove puntate intere di Una Vita, in tv ieri dalle ore 21.30 alle 23.30 circa.