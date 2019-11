Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 7 novembre 2019, il Priore Espineira ha chiesto alla giovane Lucia Alvarado di testimoniare contro Padre Telmo al processo. Per il momento, però, il diretto interessato ha negato ogni addebito e si è difeso da tutte le accuse, anche dicendosi vittima di un atroce complotto. Intanto, grazie al farmaco sperimentale, sembra proprio che le condizioni di salute di Servante stiano migliorando a vista d’occhio. E’ davvero così o l’apparenza inganna? In attesa di scoprirlo, rivediamo la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio. Ecco qui il nuovo video Mediaset in streaming on demand.