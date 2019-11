«Il mio peccato è amarvi». Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 4 novembre 2019: Padre Telmo ha rivelato il suo amore a Lucia, anche mostrando tutta l’indecisione del caso per l’abito che indossa. Che fare? Restare prete, dopo averla messa in guardia su Samuel? Oppure cambiare destino, dando ascolto ai propri sentimenti? Intanto, Liberto ha comunicato a Celia le intenzioni di Casilda: la giovane vuole lasciare la città, risolvendo così la questione dell’eredità di famiglia. Ecco il video Mediaset con la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio. Il video è tratto da Mediaset Play e si può consultare in apertura e in versione streaming on demand.