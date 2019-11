Un uomo migliore? Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, Bill ha confermato a Brooke che non farà causa a Taylor perché si è detto cambiato rispetto al passato. Del resto, Taylor gli deve molto perché è grazie alla sua indulgenza che non finirà in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Intanto, Quinn ha sorpreso Donna in versione modella per Eric ed ha reagito malissimo. Ecco la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio: rivediamola insieme grazie al nuovo video Mediaset.