A Pomeriggio 5, oggi, 9 ottobre 2020, Barbara d’Urso si è occupata di cronaca e star del web. Dalla cronaca ai beniamini dei giovani, ovvero ai tiktoker più famosi, ma anche tanto spazio al gossip. Come ogni venerdì, poi, come se non bastasse, Barbara d’Urso ha svelato alcune anticipazioni sui suoi programmi domenicali: Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.