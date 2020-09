Seconda puntata della seconda settimana di messa in onda della nuova edizione di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso si è occupata di cronaca e gossip. Spazio, soprattutto al dibattito sul GF Vip di Alfonso Signorini che ha preso il via lunedì 14. Durante la messa in onda delle immagini dalla casa qualcosa ha lasciato tutti di stucco. Patrizia De Blanck si è spogliata in diretta. Ecco il video Mediaset integrale della puntata odierna, 15 settembre 2020, del programma pomeridiano di Canale 5.