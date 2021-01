A Pomeriggio 5, oggi, 13 gennaio 2021, Barbara d’Urso si è occupata di diverse notizie di cronaca nera, attualità e politica. Nella seconda parte della trasmissione è andata in onda anche la conferenza stampa di Matteo Renzi. Visto i recenti sviluppi poco spazio è stato dedicato al gossip. Nonostante ciò Barbara d’Urso è riuscita a parlare delle vacanze Vip e di come molti personaggi famosi siano volati all’estero. Sotto i riflettori il viaggio a Dubai di Elisabetta Gregoraci che tornata in Italia non ha fatto quarantena. Video Mediaset.