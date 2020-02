A Pomeriggio 5 quest’oggi, 21 febbraio 2020, Barbara d’Urso si è occupata di cronaca, con le ultime news sul Coronavirus. La puntata è stata interamente dedicata a tale argomento. L’ aggiornamento sui casi di persone contagiate in Lombardia e in Veneto è stato costante. Per finire la conduttrice ha svelato alcune anticipazioni per domenica sera. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.