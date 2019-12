A Pomeriggio 5 quest’oggi, 11 dicembre 2019, Barbara d’Urso si è occupata di cronaca e di attualità mandando in onda, in diretta, i funerali della mamma di Al Bano e tornando a parlare della donna violentata e segretata in un pollaio. Non c’è stato spazio, invece, per il dibattito sulla castità. Tanti erano gli ospiti pronti a discuterne, fra di loro anche Francesca Cipriani. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.