Ecco dove vedere in streaming la replica della puntata di oggi, 26 settembre 2019 di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso si è occupata di cronaca e di vip caduti in disgrazia. Dopo aver cercato di far fare pace a due vicini di casa la conduttrice ha ospitato in studio Alvaro Vitali, l’ex leader dei Cugini di Campagna ed altri Vip pronti a protestare perché non riescono a vivere con la sola pensione. Ecco il video Mediaset.