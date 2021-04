Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 10 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per molti di voi, questo fine settimana sarà una vera e propria rivelazione: per quelli che hanno iniziato da poco un progetto, un programma, per quelli che devono risolvere un problema che si prolunga da molto tempo, potrebbero arrivare soluzioni entro il 15. E qui mi riferisco anche alle persone che hanno bisogno di una piccola soddisfazione o magari semplicemente di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nel corso delle ultime settimane non sono mancati momenti di forte polemica, e questo capita spesso alle persone del tuo segno, che sono molto sincere di natura! E’ chiaro che quando una persona é sincera rivela tante cose e mette nelle mani degli altri delle armi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con questi pianeti favorevoli, voglio dirti che se hai l’opportunità, l’età e la volontà, potresti anche pensare ad un cambiamento netto nella tua vita; un cambiamento di lavoro, di sede: molti dovranno trasferire la propria attività o pensare ad una nuova situazione per l’ufficio o per la casa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quando ti senti un po’ giù di corda e non riesce neanche a dare spiegazioni agli altri del perché ti senti demotivato, del perché ti senti cosi messo da parte’ In realtà, tra sabato e domenica dovresti cercare di evitare tensioni, soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei uno dei segni protagonisti di questo fine settimana! Mi auguro che tu abbia la persona giusta al tuo fianco, ma se invece hai fatto piazza pulita di un amore, se negli ultimi mesi c’e’ stato un conflitto, una lontananza, cerca di non recuperare solo per orgoglio una storia che fa acqua da tutte le parti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Posso dire che gli ultimi giorni sono stati piuttosto faticosi: se guardo le giornate di giovedì e venerdì non sono mancate anche piccole polemiche. In realtà quando non senti di avere attorno persone solidali, tendi ad isolarti, pero’ non condannare all’isolamento anche le persone che ti stanno attorno!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In realtà questo puo’ capitare in particolare alle persone che hanno già da tempo un affare in ballo che non si sblocca, o a quelli che pensavano di poter vendere o acquistare qualcosa già da diversi mesi, a quelli che non hanno nulla di nuovo dal lavoro!.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovresti cercare di fare qualcosa di diverso dal solito, per esempio anche camminare, passeggiare, fare cose che stanchino il fisico, perché la tua mente é esausta ma il fisico non molto. E questo significa che a volte puoi andare a letto sentendo una grande stanchezza mentale e non riuscendo a dormire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se hai una persona cara al tuo fianco, tra questo sabato e domenica devi dimostrare le tue intenzioni! Abbiamo Venere, Luna e Sole favorevoli: mi piace questo cielo, e mi piace proprio per i sentimenti! Quelli che hanno vissuto un Marzo pesante, in questo mese di Aprile sentono con più forza e vigore la presenza di persone amabili attorno, e questo é molto importante per ricominciare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei molto riflessivo al punto da diventare quasi un po’ scorbutico! Quindi, attenzione nelle relazioni con gli altri: ora non é detto che ci sia per forza una crisi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

A volte bisogna che nella vita capitino cose che all’apparenza sembrano davvero rivoluzionarie per poter davvero affrontare la nostra esistenza in maniera diversa. Quindi, se pensi che sia già in corso una rivoluzione nel lavoro, se ritieni che tu debba trascorrere la tua vita altrove, cerca di seguire questo pensiero.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Devi stare attento al denaro! In realtà, soprattutto nelle separazioni di lunga data, il vero problema é proprio questo: mettersi d’accordo su eventuali lasciti o situazioni di carattere economico, risulta difficile. I rapporti con Gemelli, Vergine e Sagittario, sono sempre fonte di qualche dubbio.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!