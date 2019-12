Paolo Fox, Oroscopo 15 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 15 dicembre 2019

Domenica 15 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo fine settimana è un pò in calo dal punto di vista emotivo. Pero’ guardando le stelle delle prossime settimane ho già spiegato che il tuo è un cielo di recupero. Non tenere conto di qualche piccola tensione e ricorda invece che entro Giugno del 2020 sara’ possibile ricevere una conferma.

Per chi è in attesa di una notizia, per chi comunque vuole portare avanti un amore nuovo, il mese di Dicembre regalerà comunque delle belle sorprese!

Oroscopo Toro

E’ una domenica che porta un aiuto diretto. Questo mese di Dicembre alla fine risulterà molto più soddisfacente del precedente. Se devi portare avanti questioni di lavoro o d’amore ti consiglio di essere prudente.

Qualcuno probabilmente non ha guadagnato quanto avrebbe voluto oppure ultimamente ci sono stati dei trasferimenti, o ancora spese per i figli. Insomma, è un periodo in cui bisogna stare attenti alle uscite.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molto presto ci sarà una resa dei conti, soprattutto in quelle situazioni non più facili da gestire. Le giornate in arrivo sono comunque interessanti anche per i sentimenti: e dal giorno 20, con Venere favorevole, lo saranno ancora di più.

Quelli che devono fare una richiesta, portare avanti un progetto d’amore, recuperare una storia, sono favoriti dalle stelle. Giornate più interessanti per chi vuole superare un esame. Molto presto potrai tagliare un traguardo, ma molto dipende anche dalla tua forza, dalla tua energia!

Oroscopo Cancro

La situazione sembra un po’ conflittuale già dagli inizi del mese. Vivi la situazione familiare in maniera intensa e tendi a riprodurre rapporti familiari anche nell’ambito del lavoro con i tuoi colleghi!

Negli ultimi due anni qualcuno ha chiuso riferimenti importanti, qualcun’altro ha vissuto alcune situazioni non proprio facili da gestire. Ma adesso è possibile ricucire lo strappo.

Oroscopo Leone

Questo mese porta più forza in amore, mentre per il lavoro e le questioni economiche lo sai che è un periodo al rallentatore. Forse stai aspettando che cambi qualcosa.

Molti riceveranno soddisfazione per il proprio lavoro, e anche un nuovo incarico entro poche settimane; chi ha iniziato un nuovo lavoro ha registrato più fatica e meno soldi. Ma in questa domenica c’è qualcosa di buono, specie per i sentimenti!

Oroscopo Vergine

Grandi progetti per il 2020. Entro poco ci saranno novità; si può dire che questo desiderio di cambiare, di vivere nuove emozioni è sempre più forte. Qualcuno in autunno ha vissuto una crisi ma ora sta meglio, altri cambiano ruolo o assumeranno nuove responsabilità in famiglia.

Inoltre, potresti notare che certe situazioni che nascono all’improvviso, allo stesso modo finiscono! Qualcuno ti promette una cosa e poi non la mantiene. Momento un pò particolare, stancante.

Oroscopo Bilancia

Anche questa giornata di domenica va vissuta in sordina, nel senso che non e’ il caso di parlare troppo. Nei giorni scorsi qualcosa è saltato, ma spero non i nervi!

La forma fisica sarà recuperata gia’ dalla prossima settimana; ogni appuntamento, ogni incontro va valutato bene. E’ un periodo buono ma pare che già da venerdi sera tu sia un pò in calo.

Oroscopo Scorpione

Alcuni pensano che l’amore vero sia quello che fa soffrire e forse per questo motivo inconsciamente si uniscono a persone non completamente disponibili. E questo è un periodo di grandi amori.

Quelli che mettono razionalità nella loro vita per gestire le vicende d’amore ora sono più tranquilli, quelli che hanno scelto un amore difficile sono sempre appassionati ma in contrasto con loro stessi. E’ comunque un periodo di passioni forti.

Oroscopo Sagittario

Come ho già accennato 24 ore fa, questo mese porta più fortuna in amore, negli incontri, nelle amicizie. Se devi fare breccia nel cuore di qualcuno, ora puoi! C’e’ qualche contrasto per i più giovani; alcuni vogliono cambiare città, altri attività.

Ma ci sono periodi in cui tutto si può fare agevolmente e altri no; e tu sai benissimo che questo periodo porta responsabilità pesanti. Tornando indietro nel tempo, un particolare impegno in vista del prossimo anno non l’avresti preso!

Oroscopo Capricorno

Sei una persona molto razionale, sei un programmato, ma per quanto riguarda le questioni di carattere amoroso bisogna lasciarsi andare all’istinto. Ci sono stati mesi difficili, ma spero che qualcuno possa trovare una via d’uscita in tutte quelle relazioni troppo complesse.

Certo che con queste stelle e difficile tenersi lontano dall’amore: persino se c’è stata una separazione, con un pò di buona volontà si può andare lontano!

Oroscopo Acquario

E’ un mese particolare; per quelli che vogliono viaggiare o programmare un viaggio si apre un periodo veramente eccitante! Le storie d’amore che nascono adesso, però, portano anche qualche dubbio.

Le coppie formate da tempo, invece, in questi giorni sono un pò lontane per motivi di lavoro o altro. In realtà spesso liberalizzi un pò troppo i sentimenti e l’amore, con il rischio di non trovare nella realtà una concreta corrispondenza!

Oroscopo Pesci

Questa domenica nasce con una buona volontà che puoi tranquillamente trasferire in amore e nei rapporti di amicizia. Per esempio, rispetto a giornate pesanti come quelle di inizio mese, in questa domenica la forza non manca. Si sente che stai meglio anche fisicamente; se questa tua bellezza interiore traspare e se il tuo cuore è solo, sarà più facile fare incontri!

Entro la fine dell’anno devi fare qualcosa di bello! Anticipo che il 31 Dicembre la Luna sarà nel tuo segno, perchè non pensi ad un capodanno d’amore o comunque da vivere accanto la persona che ami?

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!