Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: martedì 26 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo martedì ti trovo molto assorto, nervoso, perchè questa Luna è contraria. Non escludo che nel corso delle prossime 48 ore tu debba vedertela con persone che nel passato hanno creato dei problemi. Siccome sei una persona molto istintiva, il rischio che corri in questa giornata, ma anche in quella di mercoledì, è quello di voler agitare troppo le acque. Consiglio di attendere giovedì. Giornate da tenere sotto controllo anche per i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Navigare a vista mi sembra la cosa migliore da fare perchè se in questo periodo cerchi di capire cosa andrai a fare a Maggio, probabilmente troveresti solo un grande vuoto o un grande punto interrogativo! Fatto sta che in questi momenti particolari potrebbe essere di aiuto l’amore: questa fine di Gennaio aiuta le coppie che vogliono chiarire qualche malinteso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 48 ore sarà importante cercare di non spendere soldi, ma non è escluso che ci sia qualche spesa di troppo, qualcosa da riparare. Insomma, sei in una condizione un pò particolare e comunque sappi che a Febbraio sarà difficile che non capiti qualcosa di più: o c’è una buona notizia in arrivo oppure riuscirai finalmente ad uscire fuori da una situazione conflittuale, e anche questa è una bella cosa. Certo è che se le tue finanze si basano sull’aiuto di soci e collaboratori, allora bisogna rivedere certi conti in sospeso!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il fatto che oggi la Luna si trovi nel tuo segno aiuta ad essere un pò più emotivi e un pò più suscettibili. In realtà martedì e mercoledì sono due giornate in cui potresti anche perdere la pazienza! E qui mi chiedo chi sta attorno, quali sono lei persone che in questo periodo potrebbero darti delle complicazioni. Per le prossime 48 ore credo che sia meglio fare solo lo stretto necessario anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questa settimana si definiranno meglio alcuni rapporti. Ricorda che da ora fino al 20 Febbraio sarà il periodo dei grandi cambiamenti: potresti lasciare un incarico, cambiarlo, modificare alcuni rapporti con alcuni soci. Se hai letto quello che ho scritto sul mio libro ma anche quello che ho detto nelle previsioni generali: il 2021 è un anno un pò faticoso all’inizio anche se non negativo, ma è chiaro che quando bisogna rimettere in ordine molti rapporti, non ultimi quelli sentimentali, una certa agitazione si fa sentire!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento puoi vincere alcune sfide importanti, ma dal punto di vista fisico questa giornata di martedì non mi convince. Ecco perchè non posso darti una grande valutazione. Non vorrei che la tua forza e la tua capacità d’azione dia fastidio a qualcuno, perchè ricordiamo che ci sono tanti invidiosi: per fortuna tu sei una persona che va per la sua strada, che difficilmente si lascia influenzare da persone negative, però ti chiedo di stare un pò attento. Queste giornate di inizio settimana sono conflittuali, ed è probabile che già da lunedì tu non sia in perfetta forma.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Dovresti davvero rimboccarti le maniche! L’unico rischio di questo periodo è quello di voler portare avanti progetti e situazioni che non hanno motivo di esistere. Febbraio è un mese di grandi spinte: per molti potrebbe rappresentare anche un elemento di forza in più dal punto di vista del fisico, dell’energia. Anche chi è stato male può recuperare! E’ vero c’è una Luna contraria, e quindi è possibile che alcuni sentano una forte pressione dall’esterno, ma viste le stelle in arrivo, voglio darti comunque una valutazione positiva!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Tra questo martedì e mercoledì senti questa buona energia della Luna che però non aiuta a risolvere tutti i problemi. In realtà ci sono molti di voi in ritardo sui tempi, specie chi deve consegnare qualcosa, chi deve risolvere un problema. Ogni giorno c’è una difficoltà che non ti consente di realizzare quello che hai in mente. Ricorda che sabato e domenica potrebbero essere giornate molto importanti per parlare d’amore. Alle coppie in crisi voglio anche ricordare che questa fine di Gennaio è molto importante per sanare le ferite di un amore che non funziona. Febbraio porterà meno margini d’azione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Bisogna sfruttare questa immensa dote di creatività che poi è sinonimo di successo, soprattutto nelle prossime giornate di giovedì e venerdì. Sei una persona che piace perchè non ti fermi mai, perchè hai sempre le idee chiare, perchè questa carica di energia che possiedi riesce a contagiare tutti quelli che hai attorno, e quindi ben vengano giornate interessanti come queste. In amore potresti essere preso da più di una situazione!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Con questa Luna in opposizione potresti sentirti un pò giù di corda al mattino, ma voglio comunque dare cinque stelle di fortuna. Non è un giorno difficile per quanto riguarda i risultati che puoi ottenere, ma complicato a causa di una certa stanchezza. In queste 48 ore di martedì e mercoledì molti di voi dovranno fare talmente tante cose che arriveranno a casa esausti. Spero che rimanga un pò di spazio per l’amore: è importante non trascurare i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario