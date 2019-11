Paolo Fox, Oroscopo venerdì 22 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox, le previsioni di sabato 23 novembre 2019

Sabato 23 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Attenzione a questa Luna opposta che potrebbe farti dire troppo: sai che quando non pensi bene a quello che dici diventi il re degli incidenti diplomatici. E’ probabile che qualcuno abbia qualcosa da ridire ma attento a non andare contro i tuoi desideri.

Probabilmente sul lavoro dovrai fare scelte che non ti piacciono. Spero che quest’agitazione non si riversi nel settore sentimentale. E’ un cielo importante ma attenzione se c’è una storia in crisi!

Oroscopo Toro

Questo weekend parte con buoni auspici. Credo che quelli che sono soli o che non hanno l’amore potrebbero fare amicizie che diventeranno qualcosa di molto importante entro gli inizi di Dicembre.

Sono mesi giusti per fare progetti: qualcuno sa gia’ che entro poco avra’ un evento in famiglia. Novità riguardano i cuori solitari: chi si impegna e si fa vedere di più in circolazione, potrà fare incontri molto passionali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nei giorni scorsi c’è stata molta agitazione ma ora va meglio; in questo weekend avrai una bellissima Luna: inizia a farsi viva una grande voglia di amare che e’ complice di grandi incontri.

Novità anche nell’ambito del lavoro, dipende dal tipo di attività che si svolge. Per qualcuno un diploma, una laurea, un cambio di guardia, di orario o di ufficio. Da qui alla fine dell’anno, tutto puo’ accadere!

Oroscopo Cancro

In questi due giorni la pigrizia prende il sopravvento: durante i fine settimana capita spesso di sentirsi spossati, talmente agitati da non vivere bene l’amore. Attento a non fare passi falsi. Il lavoro forse non soddisfa pero’ se c’è, sarà meglio mantenerlo.

Si può pensare a qualcosa in più; per chi non ha una situazione stabile già da sei mesi si può iniziare a pensare ad un rinnovamento che costerà, però, anche un taglio definitivo con ciò che non è più facile da gestire. Potresti esserti già allontanato da un gruppo o da una società. Progetti in proprio!

Oroscopo Leone

E’ un fine settimana che mi piace: e per i più volenterosi potrebbe essere foriero di belle novità che riguardano l’amore. Per i single è possibile che ci siano piccole avventure o che qualcuno ti inviti da qualche parte. Hai una grande forza!

Per esempio: c’è una situazione vantaggiosa per chi si muove, molti potrebbero conoscere una persona di un’altra città. Nei rapporti con Ariete e Bilancia restano molte complicazioni, cose da chiarire con Acquario e Pesci.

Oroscopo Vergine

Credo proprio che in questo fine settimana sia necessario esplorare l’amore. So che spesso siete timidi, avete un senso del pudore molto alto, però bisogna farsi forza; quelli che non hanno problemi di questo genere faranno sicuramente piu’ incontri.

Non dimenticare l’amore, lo dico soprattutto agli uomini del segno che spesso pensano troppo al lavoro. Emozioni speciali con Capricorno, Scorpione e Toro.

Oroscopo Bilancia

La Luna nel tuo segno è un elemento in più per dire che stai bene con gli amici; 24 ore fa ho concluso il nostro incontro parlando di tradimenti e non mi riferivo tanto a problemi di infedeltà quando a delusioni che dall’autunno dell’anno scorso molti di voi hanno provato nei confronti dell’amicizia.

Per esempio: alcuni ora frequentano altra gente o preferiscono restare da soli. Bisogna cercare di ritrovare un pò di serenità. E’ un cielo molto interessante per gli incontri. Entro poco tempo le coppie forti faranno qualcosa in più. Eventi in arrivo!

Oroscopo Scorpione

E’ arrivato il fine settimana che ho annunciato come molto importante! Infatti, per molti di voi siamo ad un punto di svolta. Gli incontri sono favoriti. Si potrà pensare di più al divertimento oppure semplicemente rilassarsi un pò, visto che lavoro e soldi ultimamente hanno dato solo problemi.

Spese per la casa, per un trasferimento, persino ritardi e per qualcuno fastidi fisici. Pensiamo a questo grande recupero in atto e non dimentichiamo che Saturno e Giove saranno presto favorevoli e prenderanno le tue difese. Potrai trovare improvvisamente la strada giusta per stare meglio!

Oroscopo Sagittario

In questo weekend abbiamo un cielo di grande recupero. Con Bilancia, Ariete e Leone potresti vivere emozioni speciali, con Gemelli e Vergine spesso ci sono tensioni per colpa della lontananza psicologica o fisica.

Il tema del viaggio è ricorrente nella vostra vita: spesso per motivi di lavoro vi muovete o avete successo in una città diversa da quella natale. Ecco perchè spingo anche i più giovani a tentare strade nuove.

Oroscopo Capricorno

Lieve calo rispetto ai giorni scorsi ma nel complesso è un fine settimana migliore. L’unico dubbio che ho è che le coppie molto in crisi o quelle troppo polemiche possano sollevare un pò di polverone! Se vedi che in famiglia o nei rapporti con gli altri non tutto fila liscio, meglio tacere. Programmi di lavoro importanti.

Chi è dipendente può far conto sulla buona sorte ma anche su qualche richiesta. Cielo particolarmente importante per quelli che negli ultimi due anni sono rimasti fermi. Si parte da zero! Chissà quanti hanno chiuso o stanno per chiudere una collaborazione per aprirne un’altra, è da Agosto che c’e’ fermento.

Oroscopo Acquario

E’ un fine settimana piu’ tranquillo. In questo cielo leggo una bella Luna, e domenica sarà ancora meglio. Puoi avvicinare chi ti piace! Inoltre, qualcuno avra’ la possibilita’ di viaggiare.

Il tema del viaggio, di cui ho parlato spesso ultimamente, ritorna nella tua vita. Chi ha qualche anno in più vorrebbe cambiare tutto anche zona, nazione. C’è grande voglia di trasformare la propria vita!

Oroscopo Pesci

Emozioni libere! Si potrebbero fare incontri passionali. Il tuo segno è molto vulnerabile, volubile, sensibile, spesso proprio per questo motivo si avvicina a persone che sono il contrario, ad esempio impulsive ma anche aggressive, determinate e gelose!

Revisioni di passione, ritorni di fiamma con Capricorno e Scorpione, alti e bassi col Leone, ironie pungenti coi Gemelli. In questo fine settimana sono favoriti viaggi e contatti con altre città.

