Oroscopo Paolo Fox del giorno: 4 settembre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 Settembre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo fine settimana ritrovi quella grinta che é sembrata un po’ svanire tra giovedì e venerdì. Inoltre, la Luna sarà favorevole! Certo, ci vuole tanto coraggio per affrontare questo periodo: quando ti sembra di avere finalmente raggiunto una meta, improvvisamente devi fare un passo indietro!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarà meglio parlare solo se strettamente necessario! E qui mi riferisco soprattutto alle coppie che si vogliono anche tanto bene ma che nella prima parte di Agosto hanno avuto perplessità. Questo inizio di Settembre riporta in auge alcune complessità del rapporto, soprattutto se uno dei due si sente schiacciato dal partner o non e’ del tutto tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo fine settimana puoi ritrovare una buona grinta. Ricordo che Luna e Venere sono favorevoli e questo non solo indica il desiderio di amare ma anche un po’ di ottimismo che torna in vista di un Settembre che rimette in gioco. Le relazioni che nascono in questo momento sono importanti e non escludo che ci sia anche l’occasione di fare incontri molto speciali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Via via che ci avviciniamo al 10 Settembre troverai un po’ più di pace a livello sentimentale. Spero che tu non abbia messo troppo alla prova una persona, un rapporto, perché altrimenti si rischia di strafare, di vedere le cose in maniera sbagliata! Quello che devo chiederti adesso é di fare lo stretto necessario e soprattutto di impostare questo fine settimana in maniera positiva.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Luna nel tuo segno più Venere positiva! E’ chiaro che i sentimenti contano molto e ora piu’ che mai: sono 48 ore importanti per capire che nella vita non conta solo l’ambizione e la competizione, non bisogna per forza arrivare primi ma bisogna essere amati!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei molto impegnato in questioni di carattere pratico, forse anche troppo puntiglioso, ci vorrebbe un po’ di relax! Se tu sei cosi forte é probabile che di persona tu sia anche molto costruttivo, molto razionale, oppure hai al tuo fianco una persona che ti sorregge!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le ultime 48 ore sono state di disagio, soprattutto a livello fisico, ed é probabile che ci siano stati alcuni che hanno battuto la fiacca o che sono stati un po’ sotto pressione. Insomma, due giorni che cercano di rafforzare il tuo animo, il tuo spirito da combattente!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non é detto che sia proprio tu a risentire di questa tensione in maniera diretta, ovvero non é detto che sia tu ad avere problemi. Magari indirettamente subisci la pressione di persone che ti stanno attorno. Questo fine settimana mette in guardia dagli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si può dire che l’amore é tornato, ma se invece l’amore non c’é bisogna chiedersi se davvero ci si predispone bene agli incontri e ai sentimenti. Certo, molto dipende da noi. Quando abbiamo un buon oroscopo non é che l’amore arriva a domicilio, ma perlomeno abbiamo la possibilità di essere più affascinanti, più accattivanti!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Fortunatamente in questo sabato sei piu’ ottimista! Negli ultimi due giorni ti ho visto molto nervoso, mentre questo fine settimana produce un effetto anche piuttosto elettrizzante! I rapporti che hanno vissuto una crisi, purche’ questa crisi non sia estremamente grave, potranno recuperare dal giorno 10.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei molto nervoso. Se non ti liberi di certi momenti di tensione, se non agisci secondo quello che desideri fare, rischi di sentirti privato della tua libertà! Ed é proprio questo il sentimento che in qualche modo ti pervade in maniera negativa: la paura di essere soverchiato dagli eventi, di essere spinto a fare cose contro la tua volontà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Più ci avviciniamo al 10 Settembre e più sarai tranquillo! Posso dire che questo segno ha bisogno di tanta serenità interiore. In realtà, anche eventi favorevoli che qualcuno potrebbe aver vissuto di recente come un amore importante, una convivenza, hanno creato più disagi che altro.

