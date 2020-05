Paolo Fox, Oroscopo 18 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi: lunedì 18 maggio 2020

Lunedì 18 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna da domenica si troverà nel tuo segno zodiacale e già questo è un buon indizio di forza. Non bisogna bloccarsi, anche se gli eventi degli ultimi giorni, degli ultimi mesi sono stati difficili, anche perché tu sei tra le persone più propense al cambiamento reale, al rinnovamento! Quindi, anche dopo una situazione di grande disagio si può ripartire.

Oroscopo Toro

Con Saturno dissonante ti trovi in una condizione di attesa. E soprattutto i nati tra fine Aprile e inizio Maggio stanno vedendo che alcune questioni non sono facilmente recuperabili. Ci vuole un pò di tempo prima di ritrovare un pò di stabilità: la cosa che consiglio è di puntare sui sentimenti, di puntare anche sulla famiglia, punti di riferimento importanti per un segno zodiacale come il tuo che vive soprattutto di amore e di cose belle!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Spero non ti sia ritrovato a discutere in questi giorni, mentre questa giornata sarà decisamente migliore. In questo periodo non solo è facile sentirsi sottoposti ad uno sottile stress ma addirittura il fatto che si debba recuperare in fretta tutto quello che è stato perso in due mesi, può procurare qualche piccola ansia. Diverso il discorso sentimentale, dove molti avranno modo di fare delle scelte importanti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata ispirata piena di intuizioni! I segni d’acqua hanno spesso rivelazioni assolute, riescono a capire da che parte andare anche nei momenti di profonda tensione e disperazione! C’è da dire che questo è un periodo non tanto difficile a livello personale per i legami di amicizia o d’amore, ma quanto per le questioni contrattuali. Quindi, anche se hai un contratto in vista, anche se hai un rinnovamento in corso, ancora non sono chiare le regole. Ci sarà anche chi per altri motivi dovra’ consultare un notaio o un avvocato.

Oroscopo Leone

Sei molto arrabbiato! Tra martedì e giovedì ci sono stati momenti di forte tensione, probabilmente registrati con la famiglia e in amore. Non metto sotto accusa i sentimenti perché ritengo che in questo periodo tu sia stressato per altri motivi di tipo lavorativo o per altre questioni pratiche, e più o meno involontariamente è normale che tu possa riversare quest’agitazione sulle persone che ti stanno attorno. Attenzione!

Oroscopo Vergine

Nonostante tu sia uno dei protagonisti del momento, questa parte centrale di Maggio potrebbe essere un pò pesante. Per i prossimi 14 giorni invito ad essere cauti nelle scelte, ad essere un po’ meno nervosi nelle relazioni e nelle reazioni, perché c’è il rischio di buttare all’aria delle sicurezze che invece adesso andrebbero recuperate. All’apparenza sei molto tranquillo ma quando perdi l’equilibrio interiore rischi di agitarti molto e di vivere momenti di forte malinconia.

Oroscopo Bilancia

Il fatto che Mercurio sia ancora attivo assieme a Venere predispone a prendere con una filosofia tutte le situazioni che stai vivendo. Nel periodo che va da ora fino ad inizio Giugno, ci saranno dei conti da sanare, delle questioni economiche da portare avanti. Sul piano lavorativo questo non è un periodo di grandi svolte, mentre dal punto di vista sentimentale si! Quindi sono particolarmente favoriti coloro che da tempo hanno un fidanzamento e vogliono renderlo ufficiale!

Oroscopo Scorpione

Con questa Luna in ottimo aspetto ma anche con Marte che già da mercoledì inizia a fornire un grande vigore, le stelle sono molto orientate a darti qualcosa di più che una semplice voglia di fare! Qui c’è un incoraggiamento concreto che riguarda anche i sentimenti: ecco perché, entro Agosto, si possono fare grandi cose. Resta un pò più problematica la questione lavorativa, più che altro sul dove e come sviluppare nuovi progetti.

Oroscopo Sagittario

Questa agitazione riguarda la famiglia, i sentimenti ed è normale che magari nel corso degli ultimi tempi tu abbia avuto anche qualche piccolo problema nelle questioni di lavoro. Soprattutto chi lavora part-time o a chiamata, quest’indicazione non è strettamente legata al periodo difficile che stiamo vivendo, perché già da Gennaio c’erano state avvisaglie che qualcosa stava per cambiare. Ci vuole tanta pazienza!

Oroscopo Capricorno

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, visto che tu hai buone stelle, sei il primo a prevalere, sei tra i primi a ricominciare, a programmare la tua vita anche grazie ad eventi importanti!

Oroscopo Acquario

E’ sempre molto importante scendere a patti con la realtà, perché questo segno zodiacale spesso vive come su una nuvola sospesa, non riesce a essere particolarmente concreto realista o comunque a definire meglio quello che deve fare. In più molti hanno paura di quella stessa trasgressione e rivoluzione che spesso desiderano nel tempo. Attenzione a non entrare in contraddizione: l’amore premia ma il lavoro va rivisto!

Oroscopo Pesci

Luna ancora nel tuo segno! Questo non è un periodo eccezionale per quanto riguarda le relazioni interpersonali, per gli amori, perché ti trovi spesso ad un bivio, ti trovi spesso in un momento di disagio. Attenzione alle persone polemiche ma anche troppo ombrose. Le relazioni che sono nate male vanno gestite meglio, quelle che sono in corso devono essere protette. C’é sempre la possibilità che uno dei due abbia qualche svista di troppo!

