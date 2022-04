Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 9 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ariete, anche oggi è un po’ rallentato o nervoso, forse perché devi organizzare un progetto a breve. Ma nulla di grave, questo è un oroscopo che più ci avviciniamo a maggio è meglio andrà, proposte sulla base di quel che sai fare e potrai ottenere. Dico sempre che le stelle aiutano e nei periodi buoni si può sfruttare una occasione ma il resto dipende da noi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

I nati sotto il segno del toro escono da mesi duri, febbraio e marzo sono stati pesanti e addirittura alcuni a febbraio hanno messo i paletti in amore o sono stati molto duri. A marzo sei stato preoccupato per il lavoro o la salute del partner, e forse ti sei anche pentito di essere stato un po’ duro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Gemelli in attesa di novità che puntualmente arriveranno da maggio. In questo momento non ti va di sentire chiacchiere e perditempo, soprattutto persone che si lamentano. Quando vedi che attorno a te ci sono tanti problemi sai come fare, inizia ad avere un atteggiamento un po’ superficiale o comunque cerchi di distrarre la mente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Cancro, meglio sarebbe se si riuscisse a rimanere coinvolti da un’emozione improvvisa. Lo dice Venere, ne parla Giove, presto attivi per la ricerca di un amore. Nel lavoro chi lavora a chiamata sembra un po’ perso, come se vivessi una fase di disagio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

I sentimenti dei nati Leone saranno valorizzati domenica, ci sarà un avanzamento da maggio e anche uno sblocco se per troppo tempo sei rimasto in attesa di novità. Mi daranno ragione presto soprattutto coloro che da pochi mesi hanno impostato una nuova situazione di lavoro, che magari lascia un po’ incerti all’inizio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vergine, in questo fine settimana dovresti mettere al bando le tensioni negative, iniziare a parlare d’amore perché è proprio in famiglia. O nei rapporti con gli altri o tra i parenti che possono nascere delle divergenze. Comunque in questo momento ci sono delle difficoltà da superare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sono stelle importanti per la bilancia, tuttavia in questo fine settimana la precedenza deve averla l’amore. Devi cercare di riconquistare una persona o riavvicinarti a chi per vari motivi è stato lontano. Ci sono state tante preoccupazioni e problemi che all’inizio dell’anno sembravano irrisolvibili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione in questa giornata di sabato può contare su luna, Giove e Venere favorevoli. Quindi, in questo oroscopo è come se ripartisse qualcosa, come se nel tuo cuore finalmente dopo lo stallo di marzo, aprile segnasse una nuova passionalità da raggiungere. Insomma pare che tu stesso abbia una grande voglia di fare incontri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il sagittario in questi giorni deve cercare di risolvere un piccolo problema che riguarda l’amore, la famiglia, i parenti. In casi estremi potresti pensare di esserti fidato troppo di una persona! Domenica sarà una giornata più tranquilla ma credo che sia molto importante adesso evitare confronti pesanti, soprattutto con gemelli e pesci.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il capricorno oggi è un po’ perplesso, abbiamo questa luna contraria ma per quanto riguarda i sentimenti ci sono meno ambiguità rispetto al passato. Ricordiamo che Giove e Venere sono in aspetto interessante. Tuttavia è in corso una sorta di grande pulizia nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’acquario è meglio che parli in questo sabato perché domani avremo una luna opposta che tenderà a creare qualche piccolo disagio. In realtà quello che mi piace in questo cielo è la possibilità di concludere piccoli o grandi affari, anche se devi vendere o acquistare qualcosa su Internet o magari concludere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei pesci oggi è forte, abbiamo ancora una situazione calda come lo è stata quella di ieri. Posso dire che in questo periodo bisogna veramente lasciarsi andare all’istinto, quando ragioni troppo sulle cose sbagli. Per esempio quante volte ti è capitato di allontanare una persona perché razionalmente hai capito che non era più adatta a te.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.