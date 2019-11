Paolo Fox, Oroscopo martedì 19 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Martedì 19 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a i Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere ancora favorevole. Se ci sono stati momenti un pò fastidiosi nel corso delle ultime ore, si può dire che adesso la pagina dell’amore sarà scritta a caratteri rosso fuoco! E per quanto riguarda le vicende di lavoro continuo a credere che, nonostante la fatica sia ancora in corso, a breve arriveranno successi.

Chi ha iniziato da poco un’impresa è dubbioso ma alla fine arriveranno ricompense. Bisogna lottare per ottenere: la cosa più bella è che stai tornando ad essere combattente e presto sarai anche vincitore!

Oroscopo Toro

Anche in questo martedì l’umore non è proprio al massimo. Questo non condiziona le scelte della tua vita, le scelte d’amore, ma può procurare qualche fastidio fisico. Devi riflettere su una questione che riguarda la casa, anche su una spesa in più. Il consiglio è quello di rimandare qualsiasi situazione spinosa almeno di 24 ore.

I nuovi progetti di lavoro sono importanti anche se sono seguiti con molta diffidenza. Per quelli più giovani un amore sarà trovato o quanto meno frequentato entro pochi mesi. Venere tra poche giornate sarà favorevole al tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continua questa ondata favorevole che per ora è bassa ma tra breve sarà veramente molto alta e coinvolgerà, trasporterà lontano, verso quel Giove che dal prossimo mese non sarà più opposto.

Questo è un cielo fertile per le coppie che vogliono e possono avere un figlio, ma anche per i cuori solitari, quelli che da anni non trovano l’amore: se non si chiudono in casa entro poco scopriranno di sentire ancora forte battere il cuore. C’è anche la possibilità di vincere o superare una causa, togliersi un peso di dosso, se già non è accaduto nelle ultime settimane.

Oroscopo Cancro

Questo momento è di recupero per tutti quelli che vogliono ritrovare un buon equilibrio. Ma va ricordato che moltissimi sono reduci da attimi di grande stanchezza e polemica; molti dissidi sono stati sollevati da te in prima persona.

C’è anche chi minaccia di lasciare una situazione di lavoro oppure vorrebbe un miglioramento. Questo Novembre mette le coppie formate da poco di fronte a grandi responsabilità e quelli che sono soli si trovano davanti ad un minimo di diffidenza in più.

Oroscopo Leone

E’ tempo di cambiamenti. Abbiamo una situazione astrologica migliore anche per quanto riguarda la vita sentimentale. Se hai una crisi puoi anche decidere di parlare chiaro. Se, invece vuoi qualche novità ti contatterà una persona legata al tuo passato.

E’ difficile restare fermi in questo Novembre, al punto che alcuni devono cambiare lavoro entro la fine del mese o pensare ad un nuovo progetto. Restano problemi oppure incertezze. Non sei soddisfatto di quello che hai, forse ci sono state anche troppo spese nate dall’anno scorso.

Oroscopo Vergine

Credo proprio che tu abbia bisogno di un briciolo di incoraggiamento in più. E’ il periodo migliore anche per fare richieste di lavoro o di studio. Qualcuno ha in mente un progetto importante, forse anche una grande crescita personale.

Solo nelle ultime settimane c’è stata fatica ma perchè stai lavorando al meglio per costruire un futuro importante. L’amore può recuperare di più dal 26, ma ultimamente non hai dato molto senso alla vita sentimentale oppure hai avuto a che fare con una persona più lontana per vari motivi.

Oroscopo Bilancia

Questo è un periodo che mette in luce quelle che sono le carenze di un rapporto sentimentale; naturalmente chi è sereno e felice con il partner non avrà grandi problemi, ma per vari motivi lo vedrà meno, forse sara’ meno disponibile. Nei casi più gravi questo mese potrebbe provocare anche un allontanamento.

Se ti piace una persona ma pensi che sia opportuno discutere, bisogna sempre agire con molta cautela. Prove del destino! Qualcuno è molto stanco ma in questo periodo sta valutando nuove prospettive proprio perchè è avvenuto qualcosa di imponderabile.

Oroscopo Scorpione

Con tutto l’aggravio che c’è stato negli ultimi mesi, con tutte le novità e i problemi di lavoro che stai vivendo da parecchio tempo, è normale che ogni tanto si perdano le staffe. Questa è una giornata in cui potresti sentirti piu’ stanco.

Dal punto di vista lavorativo, gradualmente andiamo verso un futuro di successo ma c’è qualcuno che deve difendersi da certi attacchi. Per i sentimenti è un periodo molto interessante anche se in queste 48 ore ti trovo veramente fuori di testa. Consiglio pazienza in famiglia.

Oroscopo Sagittario

Non manca la volontà in un periodo in cui sei pronto ad amare. Se finora il problema vero è stato il lavoro, ora questo passa in secondo piano perche’ evidentemente torna un amore. Senti forte l’esigenza di amare e sottolineo il fatto che questo Novembre è il mese degli incontri per chi non si chiude in casa.

Ricordo che l’astrologia segnala le fasi buone, poi siamo noi che dobbiamo iniziare a muoverci. Quelli che si daranno da fare avranno qualcosa in più, anche perchè da venerdì 22 il Sole va nel segno. Cambiamenti inevitabili entro la fine dell’anno.

Oroscopo Capricorno

Ottima giornata! La priorità è sicuramente il lavoro, forse perchè hai in mente un progetto di casa, per un ufficio, dipende dall’età e da quello che vuoi fare. In quest’ultima parte dell’anno, i piu’ giovani potrebbero pensare di andare a lavorare altrove, di trasferirsi, di viaggiare, ma anche di pensare a nuovi lavori.

E’ molto forte il contatto con le altre citta’! E Saturno nel segno conferma grandi progetti. Adesso devi stare solamente attento all’amore perchè potresti avere al tuo fianco una persona che non ti capisce.

Oroscopo Acquario

E’ il cielo più intrigante dell’anno ma anche il più stancante. Quelli che hanno cercato di acquistare una casa o hanno iniziato da poco un’attività in proprio, avranno notato mille problemi e non escludo che da qualche mese c’è chi e in disputa con un ente per una bolletta, per una tassa, per una multa non dovuta.

Il tuo non è il segno delle carte semmai è il segno della fantasia! Per fortuna in amore la fantasia premia e avremo alcune giornate di riferimento in questo senso. Tutta la seconda parte di questo mese di Novembre porterà maggiori opportunità. I single potrebbero fare incontri speciali.

Oroscopo Pesci

Pare proprio che in queste giornate tu sia giù di corda, magari quest’andamento non è imputabile a nessun problema specifico ma solo ad un calo fisico. Molti soffrono di mal di testa oppure in certi momenti si sentono stanchi senza un motivo ben preciso anche se magari hanno dormito bene.

Questa situazione astrologica promette di arrivare al bello stabile, tanto che anche chi è stato estromesso da un certo gruppo, da un certo ruolo, avrà una riscossa entro i primi mesi del 2020. Dopo un periodo di crisi, le storie d’amore importanti sono in crescita, specialmente dal giorno 26 in poi, ne parlerò.

