Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 9 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci sono tante cose da fare e soprattutto tante battaglie da vincere. Cercare nuove soddisfazioni è possibile anche se questo inevitabilmente comporta anche la necessità di mettersi contro qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se avete avuto qualche problema di stanchezza, se siete stati molto nervosi e provati dalle vicende del quotidiano, adesso potete recuperare. Siete tornati ad essere i registi della vostra vita e non accettate più condizionamenti da parte degli altri. Attenzione se in famiglia o sul lavoro c’è qualcuno che cerca di condizionare le vostre scelte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’inizio di questa settimana non è stato un granché, ieri avevamo una Luna in opposizione che potrebbe aver creato qualche disagio. Se avete notato che nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto, non resta che cercare di uscire fuori da questo loop.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa Luna in opposizione può generare oggi qualche piccola difficoltà. E’ chiaro che ognuno ha le proprie problematiche, sono 48 ore in cui avrete più tempo per pensare a voi stessi. Di base c’è una profonda insoddisfazione o la necessità di un cambiamento che riguarda l’attività pratica.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avrete buone stelle che vi daranno una mano a ritrovare la forma fisica e maggiore energia, grinta. Ritroverete la capacità di fare progetti a lungo termine. Fra pochi giorni Venere raggiungerà il vostro segno e darà vita a una grande trasformazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avete nuove idee da realizzare che riguardano il lavoro e una nuova gestione della vostra vita dal punto di vista pratico. Ora che Mercurio è nel tuo segno avrete più lucidità mentale, realizzare i vostri progetti sarà più semplice. Il momento cupo vissuto tra giugno e luglio è ormai un ricordo lontano.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Iniziate a pensare a nuovi progetti in vista del prossimo autunno. In amore hai vissuto molti momenti di tensione o piccoli disagi. Sul fronte lavorativo potrebbero nascere nuove polemiche. Forse qualcuno vuole mettervi in un angolo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Potrebbero rinnovarsi alcuni accordi, oppure cambierete tema di lavoro, collaboratori, specie se desiderate fare qualcosa di nuovo. Tutto questo prenderà forma a partire dal prossimo autunno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se non avete già ricevuto una buona notizia, una conferma importante, arriverà molto presto. Ormai, tutti i Sagittario sono pronti a cominciare nuove avventure, percorrere nuove strade.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

possibile che comincino a crearsi nuove condizioni di lavoro, ma dovrete prima superare i piccoli dissapori o certe rivalità. Giove in aspetto contrario vuol dire nuove opportunità di crescita, ma anche il bisogno di avere consensi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi avete ancora una buona condizione generale. Approfittatene, per recuperare la tua forma fisica. Fra pochissimo Venere approderà nel cielo del Leone e diventerà opposta. Qualcuno dovrà affrontare delle polemiche in più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi lascerete alle spalle le tensioni vissute negli ultimi giorni. Se siete rimasti a lungo bloccati sul lavoro avrete voglia di ripartire e di provare più ruoli diversi, più progetti. Se necessario, rallentate i vostri ritmi e vivete con più calma e consapevolezza gli impegno di tutti i giorni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.