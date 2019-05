Oroscopo Paolo Fox di giovedì 23 maggio 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: giovedì 23 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 23 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

E’ inutile nascondere il fatto che stai cercando di rivolvere soprattutto problemi di lavoro. In ogni modo, è un momento di rivalsa! La Luna è dissonante, mi è facile prevedere molta fatica o diverse tensioni, ma alla fine si riesce ad ottenere ciò che si desidera. E questo è quello che conta!

Venerdì e sabato saranno giornate più influenti per i sentimenti. Non sei fatto per isolarti, per pensare alle sconfitte! E se nel recente passato ci sono stati problemi, ora è possibile rimediare e fare delle proposte. Devi attivarti!

Oroscopo Toro

C’è una grande rivoluzione in corso che si compirà entro l’estate. Gli unici che potrebbero non avere miglioramenti sono quelli che danno tutto per scontato oppure che hanno un’esagerata paura di cambiare. Al momento sarà importante non chiudersi e magari tentare un rinnovamento nel lavoro per ripartire alla grande dopo i grandi cambiamenti degli ultimi mesi.

Nonostante la Luna favorevole, in questo giovedì potresti sentirti stanco, nervoso: bisogna evitare ulteriore stress. Venerdì e sabato saranno giornate in cui potrebbe tornare qualche polemica anche in amore o in famiglia!

Oroscopo Gemelli

Ormai dagli inizi dell’anno molti di voi stanno cercando di risolvere contenziosi, questioni legali per potersi dedicare a un progetto senza troppi scossoni. Da martedì è arrivata una notizia buona, o comunque questa è una settimana che prelude ad una situazione di forza. Ne saprai di più! Come ho spiegato più volte, più che una vittoria piena ora si può arrivare ad una mediazione. Se c’è una questione legale o finanziaria bloccata, sarà l’autunno a dare miglioramenti, mentre ora bisogna parlare, chiarire, mediare.

Alla fine dell’anno Giove non sarà più opposto. Quindi per quanto riguarda i lunghi percorsi, i lunghi dibattiti, le cause, la fine di questo 2019 sarà un periodo migliore. Consiglio chi è solo di guardarsi attorno, anche perchè ci sarebbe davvero bisogno di un aiuto sotto il profilo psicologico e sentimentale.

Oroscopo Cancro

Anche in questa giornata di giovedì consiglio di non esagerare nelle critiche che spesso manifesti anche sotto forma di autocritica. Di solito, infatti, non ti risparmi: e se c’è qualcosa da dire, da recriminare anche verso se stessi, sei piuttosto spietato nei giudizi. Un amore nato male o contrastato agli inizi di Maggio ora si potrà recuperare, oppure si potrà guardare altrove.

Domenica sarà una giornata migliore per i sentimenti, per le relazioni, quindi conviene affrontare discorsi spinosi oppure iniziare a frequentare più gente, specie se hai deciso di liberare il tuo cuore da qualche blocco legato al passato.

Oroscopo Leone

Sappiamo che sei sempre molto esigente, sempre particolarmente attento ai dettagli. E in questo periodo lo saprai ancora di più, soprattutto in amore. Quindi, nonostante il grande impegno che il lavoro comporta, e devo dire per i più volenterosi anche il grande successo che comporterà, se ci sono delle tensioni sentimentali o familiari sarà bene riflettere su quello che c’è da fare, senza mostrare troppa arroganza o disinteresse.

Venerdì e sabato potrebbero essere giornate confuse da questo punto di vista!

Oroscopo Vergine

Per quanto riguarda il lavoro c’è una grande confusione e forse anche un pò di amarezza, se pensi di essere stato pagato meno di quello che avresti meritato oppure se ci sono stati dei ritardi nei pagamenti. La realtà è che dall’anno scorso qualcuno ha dovuto affrontare contenziosi e cavilli anche in merito a contratti ed accordi che non sono andati come previsto. Ma il peggio è passato!

E’ probabile che tu debba affrontare un cambiamento di rotta, e in questi giorni tu sia un pò sulle spine. Diverso il discorso per l’amore, perché le coppie che si vogliono bene potrebbero fare qualcosa di molto importante alla fine dell’estate. Periodo fertile per le nascite, interessante per i matrimoni, ma anche per scoprire un amore nuovo.

Oroscopo Bilancia

Sono giornate un pò fiacche! Siamo ad un giovedì che andrebbe vissuto con molta attenzione per evitare tensioni e complicazioni che possono riversarsi anche sulle persone attorno a te. E’ vero, il peggio è passato: chi ha vissuto una seria crisi agli inizi di Maggio, sembra aver superato quel momento di grave difficoltà.

Ora si viaggia verso una soluzione, verso un miglioramento. Purtroppo, mentre avresti bisogno di ritrovare un buon equilibrio psicofisico, attualmente avviene proprio il contrario perchè attorno ci sono persone che non sono tranquille.

Oroscopo Scorpione

Bisogna stare attenti ai sentimenti, alle critiche: quelli che hanno chiuso una storia e ora ne vivono un’altra potrebbero persino ripensarci, perchè il paragone con il passato è sempre scomodo e bisogna tentare di evitarlo. In questa giornata potrebbe esserci anche una piccola novità nel lavoro, e ne avresti davvero bisogno perché ultimamente non ci sono stati grandi stimoli!

D’altronde, questo resta un anno di trasformazioni, non sempre volute, ma comunque da affrontare con coraggio. Per fortuna le prossime settimana saranno d’aiuto nel risolvere cert questioni.

Oroscopo Sagittario

Ultimamente non sto parlando dell’amore perchè sembra che tu sia molto più preso da questioni di carattere pratico o professionale, ma questo non significa che non sia presente nella tua vita. Potrei interpretarla così: o c’è una passione da anni e quindi ormai la si dà per scontata, oppure questo non è un oroscopo di grandi avvenimenti per chi è solo. Quelli che hanno trovato un amore o si sono lasciati andare ad una grande passione agli inizi di questo mese di Maggio, ora stanno facendo un passo indietro!

Non escludo che ci sia la necessità di chiedere un aiuto o un consiglio ad una persona che ne sa un pò più di te, un espero che può dipanare una matassa di tipo legale o contrattuale.

Oroscopo Capricorno

In questo periodo, come già detto giorni fa, ritrovi una grande capacità, quella di risolvere i problemi e di dimenticare ciò che è passato, ciò che è superato. Quando c’è un trauma, quando c’è una separazione e c’è un grande problema, tu resti in silenzio, sembra che pensi ad altro, in realtà stai cercando delle soluzioni che il più delle volti trovi proprio dentro di te.

Così, chi è stato male per questioni diverse, anche sentimentali, tra la fine di Aprile e gli inizi di Maggio ha già toccato il fondo e ora per fortuna risale la china. Non bisogna archiviare la propria voglia di emergere, pensare di non avere bisogno degli altri può essere l’unico vero difetto di questo segno, che spesso si isola dalla realtà.

Oroscopo Acquario

Attenzione alle trasgressioni, alle relazioni che non portano da nessuna parte. Avresti bisogno di ritrovare un pò di tranquillità che di recente sembri aver perduto! Alcune collaborazioni cambiano, un certo progetto si è chiuso. Attenzione a non lanciarsi in qualche iniziativa un pò troppo spericolata soprattutto sotto il profilo finanziario.

Molti avranno notato che nonostante il grande impegno, sono entrati pochi soldi! E’ un periodo in cui bisogna abbandonare qualcosa a favore di altro. Restano giornate un pò complesse per i sentimenti!

Oroscopo Pesci

Il fatto che una collaborazione finisca ma ne nasca un’altra è decisamente una cosa a favore, però i soldi restano un problema anche perchè di recente ci sono stat parecchie spese per la casa. Ed un certo discorso contrattuale potrebbe subire un forte ritardo. O ancora potresti rifiutare un accordo perchè non così interessante sul piano della remunerazione.

Per altri versi, chi non ha un lavoro ovviamente è più indeciso e pensieroso, ma il punto di riferimento resta quello, la mancanza di solidità sul piano pratico. In amore, punta tutto su domenica: sarà la giornata ideale per rinverdire un sentimento!

