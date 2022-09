Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 2 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo weekend per il vostro segno zodiacale è in crescendo, e lo diciamo a ragion veduta perché avremo anche sabato e domenica una Luna molto importante. Questo è un cielo che rivela amore, è un Oroscopo che può portare nuovi sviluppi nell’attività, peccato per un piccolo danno da riparare. Ricordiamo che l’opposizione di Mercurio può portare guasti e anche incidenti imprevisti, soprattutto al portafogli.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Arriva un fine settimana migliore ma chiediamo di fare attenzione oggi, questo è un venerdì poco chiaro, segnato da una Luna opposta. Nulla di grave, ma alcune sensazioni potrebbero sembrare più importanti di quello che sono, e anche nei rapporti con gli altri potreste mostrare un’intolleranza che deve essere tenuta sotto controllo, possibile qualche incidente diplomatico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Alcune giornate possono diventare polemiche quando ci sono delle tensioni che non riescono a essere sbloccate, soprattutto se in amore ogni tanto si vivono conflitti. A molti, ad esempio, sarà capitato soprattutto ad Agosto di bisticciare e fare pace quasi in continuazione. Nei rapporti con Pesci, Cancro e Capricorno la volubilità è stata estrema.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Una Luna interessante e favorevole, tante situazioni nel passato hanno creato piccoli o grandi disagi, ma adesso sarà possibile guardare il futuro in maniera più positiva. Pensiamo ai più giovani, anche a coloro che hanno avuto problemi nello studio, tanti sono quelli che vogliono cambiare percorso, oppure da Maggio hanno pensato di voler mettere in pratica alcune idee che avevano già elaborato negli anni passati.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata di venerdì frenetica, poi sabato e domenica si recupera. Perché il Leone è agitato in questo momento? Perché pretende attenzione e vuole iniziare a fare le cose in cui crede. Se appartenete a questo segno pensiamo che voi non abbiate mai vissuto un periodo così importante. Con Giove favorevole sono favoriti matrimoni e convivenze.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’astrologica indica i momenti migliori, quelli in cui possiamo parlare, in cui le persone ci danno retta e segna anche le giornate in cui tutto sembra un pochino più faticoso. Sabato e domenica potrebbero diventare giornate vuote, forse perché è da poco che siete tornati a lavoro o ci sono tanti progetti da rimettere in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Molte cose sono cambiate da Maggio a oggi, avete una volontà maggiore di andare avanti, sulla base di esperienze non proprio positive c’è stata una sorta di crescita, maturazione profonda. Eduardo de Filippo scrisse la commedia “Gli esami non finiscono mai”, un titolo che rappresenta un po’ tutto quello che avete vissuto fino ad oggi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ogni legame sentimentale o amicale che vivete deve essere in qualche modo approfondito. Non siete una persona che si accontenta di rimanere in superficie. Vi piace indagare, capire anche se avete a che fare con qualcuno che non è attendibile. E spesso per ottenere ciò che desiderate fate domande provocatorie oppure mettere in imbarazzo un’altra persona.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa giornata è preludio di un weekend importante, perché la Luna sarà proprio nel segno. Diremmo di spendere queste tre giornate a favore dei sentimenti, selle persone a voi più care. Questo periodo è utile per imporsi anche sul lavoro o sperare in conferme se già non sono arrivate; non tutto può cambiare in pochi giorni ma tanti hanno già ricevuto buone conferme.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Basta con le situazioni a metà, o è bianco o è nero! Questo vale per il lavoro e per le questioni d’amore, c’è stato un periodo critico tra la fine di Giugno e gli inizi di Luglio. Le coppie che hanno registrato fastidi nel mese di Agosto potrebbero essersi ravvicinate o scese a più miti consigli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi ancora abbiamo uno stato di indolenza, nervosismo, probabile tra l’altro che i nati Acquario che devono fare tante cose si siano ridotti un po’ all’ultimo nel cercare di sbrigare tutto. Possibile ci siano dei ritardi che pesano, a livelli di umore sono giornate strane, c’è voglia di fare qualcosa di più e in certi casi addirittura di trasferirsi, cambiare vita, cosa che non è possibile per tutti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sfruttate questa giornata interessante, perché sabato e domenica potrebbe rinascere qualche piccola perplessità. C’è un po’ di tensione, molti non hanno ottenuto le risposte che cercavano. Settembre sarà un mese strano per le relazioni sentimentali, non per forza difficile ma le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero affrontare qualche discussione di troppo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.