Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 4 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’Ariete si sta avvicinando ad una situazione molto importante che sarà più definita a partire da Maggio. Certo molto dipenderà anche da voi ovvero dalla vostra iniziativa e capacità. E’ probabile che vi sia offerto qualcosa sulla base delle vostre competenze. Questo è un periodo in cui sarete messi alla prova con nuovi incarichi, nuove responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa settimana inizia con una Luna molto particolare che coinvolge il segno zodiacale del Toro: Marzo è stato un mese di definizione in amore per cui chi ha una bella storia è stato preoccupato perché il partner ha avuto problemi, chi ha una storia difficile da tempo ha trovato blocchi in amore. Questa settimana parla di situazioni che piano piano si possono risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Aprile sarà un mese molto particolare per quanto riguarda le relazioni, se ci sono delle dispute di tipo legale burocratico, se c’è qualcosa da rivedere anche sul lavoro andrà meglio da Maggio. Adesso conviene tenere tutto sotto controllo, una situazione un po’ nervosa riguarda le coppie che non sono riuscite a dare spazio ad un accordo, in questo senso alcune giornate della settimana potrebbero essere un po’ polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

A partire da domani Venere inizia un transito morbido e molti nati cancro avranno la fortuna di innamorarsi o rimettersi in gioco a livello emotivo. Quello che bisogna fare adesso è scoprire quali sono le vere pulsioni d’amore e vivere una settimana importante sul piano emotivo senza porsi limiti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La buona notizia è che da domani Venere non sarà più contraria e Maggio sarà il mese della decisione, della novità, in qualche modo Aprile rappresenta un mese di transizione, tanti progetti prendono spazio nella mente. Il Leone non è ancora completamente soddisfatto di quello che sta facendo però da qui avremo delle giornate molto importanti ed è arrivato il momento di capire da che parte sta andando il proprio cuore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa è una settimana di pensieri, nulla di grave però tra chi è preoccupato del proprio fisico e chi invece ha alle spalle delle vere tensioni di lavoro ci sarà da essere prudenti. Attenti alla giornata di mercoledì in cui sarete presi da una serie di contraddizioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Aprile è il mese del dentro o fuori definitivo in cui bisognerà fare pace, risolvere un problema, quanti Bilancia già in questi giorni stanno pensando: “meno male che ho affrontato un problema in tempo”. Tutti quelli che devono fare una scelta possono ancora contare su un mese importante, utile per fare una richiesta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa giornata di lunedì è importante per una settimana che veleggia verso l’amore, si spera che abbiate una bella passione nel cuore perché da domani Venere sarà dalla vostra parte, il Sole è sempre attivo assieme ad un Giove ancora più splendente. Tutta la settimana riporta in auge un po’ di allegria e sono possibili nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Come per altri segni anche per voi questo mese di Aprile sarà di transizione e osservazione più che di azione. Da Maggio parte un interesse, un programma per cui questo è un momento in cui dovrete recuperare forze fisiche. Prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ci sono delle settimane in cui tutto sembra facile da gestire, altri in cui tutto torna ad essere complesso: quello che è più complicato è risolvere i rapporti di lavoro tra soci e collaboratori perché da un paio di mesi le cose sono cambiate. C’è una maggiore predisposizione all’amore e questo è molto confortante soprattutto per i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dovete mettere ordine nei vostri pensieri ricordando comunque che questo è un oroscopo di grandi rivoluzioni e cambiamenti però il rischio è la disorganizzazione. Nel corse della giornata non riuscite a fare quello che vorreste. Cielo importante per l’amore, soprattutto se già nel mese di Marzo c’è stato un riferimento nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci hanno un grande cielo perché Venere e Giove sono attivi e daranno spazio a grandi energie e ad una ritrovata voglia di amare. Avete bisogno di relazionarvi agli altri in maniera positiva per cui via libera a tutti coloro che hanno un progetto o vogliono mettersi in gioco.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.