Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 14 marzo 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 marzo 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci potrebbero essere delle tensioni per il segno dell’ariete. Questa è una giornata che va affrontata con coraggio, con determinazione ricordando sempre che ci sono delle novità in arrivo, e anche una conferma da maggio. Ma ora ci sono anche momenti in cui vedere certe persone ti irrita parecchio, piccoli conflitti per chi lavora.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È molto difficile che una persona del toro rinunci all’amore come è molto difficile ad una persona del toro metta in crisi un rapporto se non è necessario farlo. Qui però Venere dissonante mette in luce qualcosa che non va, dipende dal tipo di relazione che stai vivendo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Gemelli la voglia di amare torna con Venere e Marte favorevoli, ricordiamo che Marte in astrologia rappresenta la sensualità. Dunque penso che tanti gemelli vorrebbero anche vivere un rapporto senza troppe complicazioni d’amore, ma semplicemente piacevole a livello di incontro intimo. Quindi in questi giorni potresti renderti più disponibile all’amore, magari anche ad una storia part-time o ad un piccolo tradimento.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del cancro sente crescere le proprie energie emotive, la propria voglia di amare, con Mercurio e Giove molto favorevoli. Ma la cosa più bella è che il lungo transito di Venere contraria si è annullato, e così nel tuo cuore spero anche si siano annullate certe tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vorrei che il leone si impegnasse a risolvere qualche dubbio in casa o famiglia. In amore io vedo delle perplessità e così le coppie che vogliono sposarsi, convivere pur volendosi sempre bene hanno notato qualche problema o ritardo nei i progetti. Se ci sono dei lavori o ristrutturazioni qualcosa cambia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per la vergine il peggio è passato. In questo momento sei alla ricerca della verità ed è probabile che con questa opposizione di mercurio tu possa scontrarti con una volontà diversa dalla tua, in casa o sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la bilancia questo inizio settimana nasce con qualche piccolo attrito. Nei rapporti tra genitori e figli o in amore, non si sono del tutto superate le avversità degli ultimi mesi bisognerà cercare di fare buon viso a cattivo gioco, c’è una certa stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da qualche tempo sto raccomandando allo scorpione di non credere al primo arrivato. Soprattutto di non rimettere in gioco relazioni o situazioni che già nel passato avevano mostrato la corda, questo lo dico perché marzo è il mese della grande illuminazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario, difficile non innamorarsi con un oroscopo così. Puoi innamorarti di una persona ma anche di un progetto che diventerà molto importante dal 6 maggio in poi. Infatti queste stelle confermano che più andiamo avanti al nella seconda parte dell’anno e più ci saranno delle novità, bisogna immaginare un futuro migliore anche se in certi casi ci sarà da ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Tra oggi e domani il capricorno sarà pieno di pensieri, capitano momenti in cui si sente che c’è una scarsa energia e magari si ha voglia di stare accanto poche e fidate persone. Questa d’altronde non è una novità, il capricorno di solito conta sulla punta delle dita le persone che ama di più, le conoscenze possono essere centinaia ma le amicizie vere pochissime!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vorrei che l’acquario liberasse la fantasia, l’energia. Quante volte vi ho detto che l’acquario è il “folle serio” dello zodiaco, questo perché alcune tue idee possono sembrare delle follie ma ricorda che tu vinci sempre grazie alla originalità!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Solo quei pochissimi che hanno avuto un passato difficile non riescono a dimenticare un sentimento. Queste 48 ore sono utili, addirittura può risvegliarsi un’idea, una passione un’amicizia, si può fare un incontro. Sarà divertente e consiglio a coloro che si sono separati di lasciarsi andare alle emozioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.