Paolo Fox, Oroscopo 5 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox e l’Oroscopo delle stelle di giovedì 5 dicembre 2019

Giovedì 5 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata piuttosto interessante, anche se all’inizio potresti risentire di un pò di fatica fisica; non preoccuparti, perchè tra venerdì e domenica riuscirai ad ottenere molto. Massima prudenza nell’ambito del lavoro: tutte le cose che riuscirai a portare avanti in questo periodo saranno certamente importanti, anche per vivere al meglio la seconda parte di quest’anno.

E’ il momento di raccogliere parte dei frutti di un lavoro iniziato qualche tempo fa. Per quanto riguarda l’amore, la serata è interessante; in particolare avrai ancora più grinta e voglia di stare accanto alla persona che ti piace. Mi raccomando non rovinare tutto con inutili polemiche.

Oroscopo Toro

In questo giovedì sei deciso e motivato a portare avanti un tuo progetto, ecco perchè puoi pretendere molto da te stesso; inoltre, c’è una buona notizia, Mercurio è attivo e questo vuol dire che entro dieci giorni possono arrivare buone notizie in merito ad un progetto legato al lavoro o al denaro.

Per quanto riguarda l’amore, la serata è ancora una volta un pò conflittuale, ma riuscirai a rimettere in ordine le idee per il fine settimana. Non rovinare tutto con qualche inutile discussione. Un rapporto importante si consoliderà nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un giovedì un pò particolare, ancora stancante; sei reduce da un mercoledì piuttosto pesante, ecco perché il consiglio delle stelle è di rimandare questioni importanti al fine settimana, o quanto meno rimandare tutto di 24 ore.

E’ un consiglio che do anche agli studenti del segno. In amore si può consolidare un situazione nata da poche settimane: una persona conosciuta da poco potrebbe entrare prepotentemente nella tua vita. Il tuo fascino raddoppia anche in vista del fine settimana.

Oroscopo Cancro

Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, cerca di concluderla in questo giovedì, perchè le prossime giornate saranno più stancanti. Potresti addirittura ricevere una notizia inaspettata. Forza, fascino, magnetismo, sempre in vista di una fine del mese che porterà cambiamenti importanti alla maggioranza di voi.

Per quanto riguarda l’amore, ora è possibile capire come vanno le cose in un rapporto e decidere se la persona che è al tuo fianco è davvero degna dei tuoi sentimenti.

Oroscopo Leone

Le prossime quattro giornate garantiscono fortuna e successo. Ti dico fin da adesso, in modo che tu possa organizzarti al meglio, che sabato avrai decisamente una marcia in più, ecco perchè saranno da rimandare di 48 ore le questioni più importanti, le amicizie più vere, i rapporti più validi.

Per quanto riguarda l’amore, va di bene in meglio; se hai una persona che ti interessa datti da fare, perchè fino a domenica avrai stelle eccezionali! Ma anche questa sera ti aspettano momenti molto piacevoli.

Oroscopo Vergine

Questo giovedi nasce con la Luna in opposizione, quindi, qualche piccolo disturbo di salute potrebbe incupirti. Niente di grave, soprattutto rispetto a quello che hai vissuto nel recente passato. Sappiamo, infatti, che gli ultimi due mesi sono stati molto pesanti per te; ma ora sei finalmente fuori da questo periodo no.

Questa giornata di giovedì deve essere ancora una volta gestita con prudenza. Rimanda qualsiasi obiettivo importante e, per quanto riguarda l’amore, evita complicazioni, perchè è una giornata che mette troppo sale sul tuo rapporto di coppia.

Oroscopo Bilancia

C’e’ una Venere ancora un pò annoiata in vista di un fine settimana stancante; nulla di grave, però hai la sensazione di faticare in ogni cosa che fai. E soprattutto nel corso delle prossime ore, questa sensazione sarà ancora più vera e vitale.

Però possono arrivare sorprese piacevoli: qualsiasi cosa tu debba chiarire o affrontare, qualsiasi cosa tu debba in qualche modo anche evidenziare, questa giornata di giovedi è di aiuto. Per quanto riguarda l’amore puoi vivere momenti eccitanti, ma anche in questo caso sara’ meglio evitare scontri e polemiche. Predisponiti a vivere un fine settimana più rilassante che complicato.

Oroscopo Scorpione

In questo giovedì hai una capacità in più, quella di chiarire le tue idee. E’ una giornata che ti dà una grande forza e la possibilità di intuire tutto quello che stai vivendo. La forza non ti mancherà, nemmeno per mettere a segno dei colpi in ambito lavorativo: entro la fine del mese potrai risolvere definitivamente vecchi sospesi.

Per quanto riguarda l’amore, la Luna è vantaggiosa, addirittura eccezionale; se stai vivendo un nuovo rapporto d’amore, preparati a rispondere alle proposte del partner mostrando di essere bene al corrente della situazione e, sicuramente, anche più disponibile all’eros.

Oroscopo Sagittario

Bisogna solo tenere sotto controllo l’effetto della quadratura della Luna che provoca qualche momento di tensione. Con ogni probabilita’ ti sentirai un po’ stanco. Il tuo umore tende al pessimismo, ma per fortuna questa negatività sarà superata nel weekend.

Consiglio di non metterti contro una persona che conta, di valutare bene anche eventuali contrasti con i colleghi. La serata è particolare e in amore non ti vedo molto disponibile; per fortuna a breve le cose cambieranno. Non lasciarti andare a polemiche e inutili battibecchi.

Oroscopo Capricorno

Chiedi quello che vuoi, ma soprattutto concludi le cose che ti interessano; entro questa sera sarai in grado di fare qualcosa di molto particolare, ottenere aiuti anche insperati. Una scelta molto importante è ormai alle porte, non è più rimandabile.

Per quanto riguarda i sentimenti, l’oroscopo è più accomodante nei tuoi confronti questa sera, mentre venerdì e sabato ci saranno delle particolarità di cui ti riferirò. Si può costruire qualcosa ma richiede un impegno notevole; certamente i costi sono alti, ma alla fine ci riuscirai.

Oroscopo Acquario

Puoi decidere bene anche per quanto riguarda le finanze; sono particolarmente favoriti tutti quelli che stanno aspettando uno sblocco di carattere finanziario o un aiuto da parte di qualcuno, l’esito di un prestito, di un mutuo. Devi spostare del denaro per acquistare qualcosa di importante.

Entro la fine del mese ci saranno buone notizie. Per quanto riguarda l’amore, l’erotismo potrà manifestarsi in tutte le sue espressioni; questo è un fine settimana davvero molto dolce e molto valido, e potrebbe accadere qualcosa che non ritenevi possibile. Insomma, persino innamorarti all’istante ora è piu’ facile!

Oroscopo Pesci

Tutto quello che è firmato adesso può avere una positiva evoluzione: tra l’altro, questo stato di benessere ti segue, quindi, anche le contraddizioni potranno essere risolte cosi come quei dubbi che ancora velano l’amore.

Per quanto riguarda i sentimenti, infatti, stai pensando e ripensando in merito ad una situazione affettiva piuttosto strana che da qualche tempo non è più la stessa. Magari hai iniziato da poco una relazione e non sai se credere ciecamente a chi hai incontrato. Cerca di non fasciarti la testa prima di cadere. Chi ti ascolta può avere l’impressione che tu venda molto fumo e poco arrosto, il che, invece, non è vero.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!