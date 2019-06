Oroscopo oggi Paolo Fox: domenica 9 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: domenica 9 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: domenica 9 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 9 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni dello zodiaco?

Oroscopo Ariete

Hai bisogno una volta tanto di conferme dal punto di vista personale! Questo confermerà agli altri che sei un tipo che non sa rimanere in silenzio: e questo da una parte è una buona cosa, ma a furia di dire sempre tutto quello che pensi ti crei delle inimicizie. Hai bisogno di consensi ma la ruota non gira sempre a favore! In ogni modo, sembra finalmente arrivato il momento di parlare chiaro.

Con Venere favorevole sarà possibile anche rischiare questo futuro e pensare ad una vita migliore. Lavori part-time, occasionali, ma rispetto al vuoto dell’anno scorso, è sempre meglio di niente!

Oroscopo Toro

Sono lieto di comunicare che in questa domenica recuperi una grande energia grazie a Mercurio, Luna e Saturno favorevoli. Ricordo che l’estate oramai imminente sarà di grande auspicio per tutti quelli che vogliono completare un progetto, portare avanti un lavoro o dare spazio a qualcosa di rilevante.

Qualcuno si è dovuto disfare di un’attività o di una situazione poco remunerativa, ma adesso torna la voglia di rimettersi in gioco. Puoi sempre fare altre cose, magari con un ruolo diverso!

Oroscopo Gemelli

Questa domenica non mi sembra un granchè: è abbastanza rallentata! Ma il futuro è dalla tua parte: le prossime tre settimane saranno davvero importanti anche per un’amicizia, per accettare un invito. Molto dipende dall’età e da quello che vogliamo fare, ma di solito tu ami il contatto con gli altri e non ti isoli mai. Ultimamente, però, sei stato molto nervoso e probabilmente hai parlato con poche persone!

Hai dei progetti in mente che necessitano di tempo per essere sviluppati, ma soprattutto certe carte non vanno scoperte in anticipo! Cerca di non fare le ore piccole e non arrabbiarti se qualcosa non va come dici tu!

Oroscopo Cancro

Penso che questa situazione astrologica non sia proprio eccezionale per il lavoro dove hai dovuto ammettere certi problemi, certi sbagli. Forse vorresti disfarti di un socio, di un collaboratore. E’ chiaro che non tutti possono fare quello che desiderano: Saturno opposto rappresenta i blocchi: in qualche caso sarà meglio stare al gioco e fare finta di niente, accettare certe situazioni anche se non vorresti.

Cosa molto difficile per un segno come il tuo che non è capace di essere ambiguo e così sensibile da stare male, se costretto a fare qualcosa che non vuole fare. Chi ultimamente è stato in bilico tra due storie, è ancora soggetto a ripensamenti!

Oroscopo Leone

Dalla fine dell’anno scorso Giove è favorevole e sarà particolarmente attivo dalla metà di Luglio fino alla prima metà di Settembre. Questo significa che quest’anno potresti lavorare di più oppure non farai lunghe vacanze e sarai richiamato all’ordine, magari con un progetto talmente importante da realizzare.

Ci sarà un cambiamento di lavoro così rilevante che non sarà possibile restare con le mani in mano. In questo weekend raccomando di vivere l’amore con più serenità. Potrebbe tornare una forte emozione: nuovi incontri favoriti.

Oroscopo Vergine

Le stelle di questa domenica sono un pochino conflittuali: quelli che vivono un legame difficile e non si sentono capiti potrebbero sentirsi ancora più critici nei confronti di una persona. Il consiglio che ti do per le prossime due settimane è quello di evitare conflitti anche se non sei tu a cercarli! Potresti trovarti di fronte ad una persona che non è proprio complice.

Con queste stelle raccomando di non estendere al lavoro l’agitazione che provi in amore. Se sei in attesa di una risposta lavorativa, dal giorno 17 avrai qualcosa di più, avrai qualche piccola conferma!

Oroscopo Bilancia

Si apre una settimana veramente interessante: se hai ricevuto qualche messaggio negativo e soprattutto se nella prima parte di Maggio c’è stata una crisi, da oggi va meglio. Quindi, a distanza di più di un mese posso dire che anche le relazioni sentimentali sono più protetto, nonostante ci sia ancora qualche problema con un ex. E’ una giornata che aiuta in amore: vorrei che tutti quelli che sono soli iniziassero a guardare al futuro in maniera più ottimista.

C’è un riscontro maggiore che può riguardare anche la vita professionale: la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, avremo stelle molto convincenti anche per fare una proposta!

Oroscopo Scorpione

In questa domenica hai un grande capacità di recupero. Puoi iniziare a programmare eventi diversi! La buona notizia è che Venere non è più contrario, il che non significa che dall’oggi al domani tutte le storie d’amore diventano speciali, ma se non altro puoi cambiare atteggiamento nei confronti del partner. Mercurio e Marte favorevoli portano buone soluzioni per il lavoro: sta per arrivare qualcosa di interessante! Certo, questo non è un anno di grandi rivoluzioni e forse ritroverai i colleghi di sempre al tuo fianco, ma tornerai a fare le cose che volevi fare!

L’unico dubbio riguarda il denaro, perchè ultimamente ne hai spesso troppo! E forse di fronte ad una tua richiesta di aumento non hai avuto le risposte che cercavi. A maggior ragione, bisogna aspettare e accontentarsi di quello che arriva!

Oroscopo Sagittario

Di solito sei una persona molto positiva però non bisogna chiederti mai l’esclusiva in amore! Non perchè tu abbia voglia di tradire, anzi spesso quando hai un grande amore sei fedele, però ti piace giocare con la mente e pensare a come sarebbe la vita con un’altra persona. Per te ogni persona rappresenta una possibile esperienza e quinti ritieni anche giusto confrontarti con più persone.

Spesso, infatti, avete molti riferimenti anche in in altre città! C’è da dire che in questo periodo è come se ti sentissi un pò chiuso: c’è chi ha cercato di tarpare le tue ali, e presto si scoprirà chi è il colpevole!

Oroscopo Capricorno

Per te non è un problema ripartire, ma in questo periodo, come ho spiegato tante altre volte, avresti bisogno di trovare nuovi progetti, nuovi programmi. In altre parole, per paura di sbagliare, rischi di fare le solite cose annoiandoti. Purtroppo o per fortuna, il tuo è un segno che preferisce annoiarsi piuttosto che fare salti nel buio! Sotto il profilo amoroso non ci sono grandi novità: chi a Maggio ha vissuto una crisi deve ancora recuperare.

Chi ha una bella storia, invece, la prosegue. Sul piano della professione ci sono molti equilibri legati al quotidiano che dovranno essere gestiti con molta attenzione perchè c’è il rischio di essere più critici!

Oroscopo Acquario

In questa domenica senti che c’è una sorta di piccola liberazione rispetto agli ultimi due giorni e che le cosa vadano un pochino meglio! Va ricordato che questa è una settimana ancora un pò caotica con momenti di forte tensione: le coppie che non vanno d’accordo sono andate ancora più oltre! Tra venerdì e sabato, infatti, potrebbero essere nate polemiche difficili da sanare.

Ti trovi in una condizione nuova perchè probabilmente non vuoi più fare le solite cose, anche se converrebbe continuarle! Devi fare i conti anche con un desiderio di libertà e di innovazione che è sempre più crescente ed insopprimibile!

Oroscopo Pesci

Questa domenica inaugura un periodo non proprio tranquillo per i sentimenti: chi ha una relazione complessa deve cercare di stare attento, mentre chi non ha una storia in questi gironi potrebbe lasciarsi andare a qualche avventura. E’ probabile che ci sia qualche defezione, una mancanza, un allontanamento. Queste sono giornate decisive.

Se qualcosa non va, se nel rapporto qualcosa non funziona, potresti accorgertene e porre rimedio, una volta per tutte. Attenzione a vecchi rapporti personali del passato: forse qualcuno potrebbe reclamare qualcosa da te. E’ una giornata da vivere nel modo più sereno possibile, sempre se è possibile!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv