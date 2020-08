Paolo Fox, Oroscopo 2 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 2 agosto 2020

Domenica 2 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti affacci ad una giornata che inizia in maniera un pò tortuosa. E qui bisogna capire che cosa é accaduto 24 ore fa, perché tra piccole tensioni, nervosismi e soprattutto momenti di forte agitazione a livello lavorativo, anche l’amore é un po’ messo sotto pressione. Quindi, come ho ricordato in altre occasioni, ci sono delle giornate che io definisco di prova, di test, e questa é una giornata di verifica per quanto riguarda le relazioni d’amore, perché se senti che una persona é lontana oppure hai delle dispute da risolvere, se non stai attento potresti trascinare questo malumore anche ad Agosto.

Oroscopo Toro

Quasi quasi il consiglio che posso darti é di anticipare tutte le cose che interessano in questa giornata e non riversare agitazione nella giornata di domenica. Tu sei in una botte di ferro, nel senso che hai sempre ragione, che in questo periodo comandi tu, ma ci sono persone attorno che ti stanno veramente privando di tanta forza. E’ un momento di grande tensione nei rapporti con Acquario e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Posso dire che queste 48 ore del weekend sono migliori rispetto al resto della settimana! Se il lavoro ti tiene lontano dalla famiglia o se le preoccupazioni sono state troppe, cerca di riconciliarti, cerca di vivere un rapporto migliore con le persone che ti amano, con le persone che ami di più. Sarà molto importante fare un incontro che rassereni la mente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ da venerdì sera che sei un pò turbato. A te non piace alzare la voce, non ti piace allontanare le persone, però questo stato di fermo, di blocco che stai vivendo ormai da molto tempo a volte sembra davvero insuperabile! E allora ci sono giornate, come quelle di inizio della prossima settimana, in cui tutto sembra promettente e facile in cui tutto sembra complesso. Non rovinare l’amore con inutili elucubrazioni mentali!

Oroscopo Leone

In questo periodo varrebbe veramente la pena liberare il tuo cuore. C’é da dire che molti sono in bilico, non sanno se fare o no, se fare qualcosa di nuovo in vista della fine dell’anno. Per il 2021 io sconsiglio gesti azzardati! Quindi, se in questo periodo c’é qualcosa che ti garantisce il minimo che serve per andare avanti, pensaci due volte prima di rinunciare a qualcosa di sicuro per qualcosa di incerto.

Oroscopo Vergine

Avere Luna, Giove e Saturno favorevoli indica sempre una marcia in più. E’ vero che tutti abbiamo vissuto una grande crisi, tuttavia l’oroscopo non cambia, quindi anche nei momenti di grande problematica sociale ci sono alcuni segni che spiccano. E io ho spiegato più volte che il tuo é uno fra questi. Quindi, o risolvi al più presto un problema oppure ci saranno delle novità. In amore si parla di un Agosto caldo!

Oroscopo Bilancia

Già da venerdì sei molto turbato, molto pensieroso. Posso dire solamente che a fronte di questo periodo cosi complicato, cosi nervoso, ci sarà una fine dell’anno da vincitore. E questo mi fa credere che molte delle tue scelte, delle tue vittorie, delle tue azioni, si svilupperanno da Settembre. Solo che le attese sono lunghe! E se in questo periodo accusi il partner o qualcuno che ti interessa di essere troppo lontano, rischi di sbagliare.

Oroscopo Scorpione

Faresti bene a parlare in queste 24 ore, domenica è una giornata un pò stralunata. Anzi, se hai deciso di muoverti oppure hai un appuntamento domenica, cerca di fartelo rinviare: insomma devo consigliarti di fare poco domenica e di fare qualcosina in più in questa giornata. Per quanto riguarda i rapporti che nascono ora c’é una grande vitalità. E Agosto permette anche di vivere le emozioni in maniera piu’ completa!

Oroscopo Sagittario

Al momento é molto importante farsi due conti: tu di solito non guardi alle spese, nel senso che sei un segno che vuole sempre fare quello che desidera, però spendere soldi per colmare qualche frustrazione o per progetti che non sono validi, non é la cosa migliore da fare. In amore stai per finire il periodo di chiusura e di grande frustrazione che ha dominato la scena negli ultimi mesi!

Oroscopo Capricorno

La Luna ancora nel tuo segno ti avvantaggia in tante cose: presto si chiariranno alcune situazioni che sono rimaste in sospeso da tempo. Si perché da Giugno, in particolare a livello lavorativo, c’é stata una fase di ombra. Se sei ancora nelle tenebre, sappi che presto ci sarà una luce. Al momento sarà molto importante liberarsi di qualche peso e avere quantomeno le idee chiare sul tuo futuro: anche questo conta molto!

Oroscopo Acquario

Hai una bella carica di energia ! Bisogna essere cauti in tutte le situazioni che possono comportare qualche rischio: soprattutto a livello economico ho sempre scritto che il tuo é un segno trasgressivo, liberale, molto attento a tutto ciò che é nuovo. Devo ricordare che alla fine dell’anno Saturno entra nel tuo segno e quindi paradossalmente via via che ci avviciniamo alla fine del 2020 diventerai più moralista, riflessivo e tradizionalista!

Oroscopo Pesci

Se sono rimaste delle buone fondamenta anche in quelle relazioni in cui c’é stata una grande agitazione e privazione di emozioni, si può recuperare! C’é da dire che Mercurio favorevole per la fine di questo mese può anche portare qualche agevolazione. Devo anche ricordare che gli ultimi dieci giorni di Agosto saranno di trattative serrate e di piccole polemiche, ma questo sarà oggetto di riflessione nelle prossime settimane.

