Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: giovedì 4 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Ecco le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 4 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Giovedì e venerdì sono giornate di recupero, con un oroscopo decisamente migliore rispetto agli ultimi due giorni, dove peraltro può essere accaduto di tutto! E quindi, quelli che hanno vissuto una crisi, un alterco o hanno avuto problemi d’amore, devono tentare un recupero.

Luglio sarà un mese che mette un pò di tensione in amore, e questo significa che chi non ha un amore troverà difficoltà nel cercarlo. Chi ha dato molte speranze ad una storia forse dovrà rivedere la propria posizione.

Oroscopo Toro

Non ci sono stelle negative però può esserci tanta indolenza e stanchezza in più! Il consiglio che devo darti, almeno fino a venerdì sera, è quello di non fare troppo, di non esagerare in situazioni che possono comportare caos.

Anche in amore, non esagerare perchè, specie in questo periodo, quelli che vogliono avere conferme e non le hanno, potrebbero diventare anche un pochino troppo spigolosi. Sabato e domenica di recupero emotivo.

Oroscopo Gemelli

Sabato avrai un grande cielo, mentre domenica ci sarà un lieve calo. Quindi, bisogna organizzare fin da ora le prossime giornate. Ultimamente ho parlato spesso del fatto che non tutti sono contenti, che questo è un anno faticoso, per colpa di un incidente di percorso evidente a tutti!

C’è chi ha perso oppure ci sono stati problemi nel lavoro dove si lotta contro qualcuno che cerca di bloccarti. Attenzione ai colpi bassi, ma non temere, riuscirai a difenderti egregiamente anche in amore.

Oroscopo Cancro

Tra passato e presente spesso non si sa cosa scegliere: e il dilemma riguarda in particolare modo quelli che non riescono a dimenticare! Se nel recente passato hai chiuso una storia, ogni tanto riaffiora nella tua mente. La cosa buona di questo Luglio è che ti permette di vivere l’amore in maniera più serena o quantomeno di riavvicinarti ad una persona che ti vuole bene.

I nuovi incontri sono favoriti già da questo sabato. Sul lavoro ci sono molte ansie: i nuovi progetti non hanno avuto una grande partenza, ma col tempo si può sistemare tutto!

Oroscopo Leone

Il fatto che la Luna sia nel tuo segno e che tocchi Marte e Mercurio è un fatto rilevante perchè può portare privilegi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Ma cerca sempre di non pestare i piedi delle persone che ti stanno attorno! Ogni tanto, quando hai potere nelle tue mani, ti diverti a scandalizzare la gente, e anche a fare qualche dispetto, magari ad un presunto nemico.

E’ un oroscopo positivo per le relazioni; entro la fine dell’estate sarà possibile trovare una persona speciale, un amico, un amore!

Oroscopo Vergine

A Giugno hai vissuto un momento molto difficile oppure ci sono state tensioni nel rinnovo di un contratto. Ma ci tengo a ricordare che la fine dell’anno sarà molto positiva, e quindi non è il caso di rovinare alcuni rapporti che sono e saranno importanti per te in futuro! Forse è il caso di trovare una persona che tuteli i tuoi interessi ed affari.

Sabato e domenica saranno giornate più efficaci per ribadire quanto vuoi bene ad una persona. Oroscopo importante per chi dopo una separazione vuole sposarsi, convivere o incontrare una persona piacevole.

Oroscopo Bilancia

Tu sei sempre molto lineare nei tuoi gesti ed atteggiamenti: detesti le persone che sgomitano! Ricordi quando spiegavo che avevi un problema con l’ambiente e ad un certo punto ti sei sentito come circondato da persone poco leali!? Ecco, ora è probabile che tu voglia definitivamente uscire da questo percorso, da una certa situazione, allontanarti da certi contatti inutili!

Le giornate più caotiche della settimana sono state martedì e mercoledì, ma ora si recupera, almeno per quanto riguarda la forma fisica. L’amore, infatti, resta sempre sotto torchio.

Oroscopo Scorpione

Giovedì e venerdì sono due giornate un pò particolari, in cui potresti nuovamente avere una visione della vita un pò nebbiosa. Capita di vivere giornate al massimo dell’energia ed altre in cui non c’è proprio voglia di fare nulla! E probabile che tu abbia una tale apatia addosso, una tale stanchezza, da pensare che tutto sommato sarebbe meglio starsene a letto!

Ma questo non è possibile e soprattutto non è consigliabile. Fai attenzione in amore.

Oroscopo Sagittario

A volte è bene toccare il fondo perchè così poi è più facile risalire! Per molti di voi, i primi mesi dell’anno sono stati davvero pesanti ma utili per arrivare alla consapevolezza di ciò che si desidera davvero, anche a costo di mentire a se stessi, anche a costo di dire cose che non era il caso di dire! Ma ora sembra finalmente arrivato il periodo del recupero.

E questo vale sia per chi vuole vivere una storia, sia per chi vuole vivere nuove amicizie. Agosto sarà un mese di liberazione! E fin da adesso bisogna prepararsi a nuove prospettive.

Oroscopo Capricorno

Per fortuna non ci sono più le stelle contrarie, nervose ed agitate degli ultimi due giorni, quando un’affermazione o un’illazione potrebbero averti fatto arrabbiare. Sappiamo, invece, che sabato e domenica saranno giornate migliori. Di solito non sperperi quattrini, però mi sento comunque di consigliarti attenzione al portafogli.

Giovedì e venerdì sono due giornate che per vai motivi potrebbero fare uscire soldi: tu cerca di spendere il meno che sia possibile! In amore c’è qualcosa che non va: attenzione a non aumentare questo senso di disagio che per qualcuno è già attivo da Marzo.

Oroscopo Acquario

Ecco due giornate in cui senti che le cose non vanno! Senti che c’è una certa complicazione nell’aria, che ci sono tensioni anche nei rapporti con gli altri. Da sabato si recupera, ma queste 48 ore sono molto particolari: attento a non chiudere certe relazioni per poi rimpiangerle.

E’ probabile che tu voglia stare un pò di più per conto tuo, anche perchè pensi di avere a che fare con una persona inafferrabile. Le distrazioni andrebbero evitate!

Oroscopo Pesci

Giovedì e venerdì sono giornate interessanti specialmente per recuperare i sentimenti! Però, se c’è una persona che torna dal passato per turbare la tua vita, non solo sarà importante dire basta a parole, ma essere convinti di quello che si dice.

Se agisci solo a livello verbale e dentro di te non sei davvero convinto di avere chiuso davvero una situazione d’amore, puoi stare doppiamente male! Progetti da studiare in vista dell’autunno.

