Oroscopo del giorno di Paolo Fox: sabato 13 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: sabato 13 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

E’ un sabato che si apre in maniera piuttosto efficace: weekend interessante per te che vuoi rilanciare una sfida e vivere sensazioni più piacevoli.

Se nel corso degli ultimi mesi ci sono state difficoltà, le stelle invitano a cercare una riconciliazione, anche se sarà la fine di questo mese e ancora di più gli inizi di Agosto a dare spazio a maggiore comprensione. Sono due giornate di recupero.

Oroscopo Toro

Questo fine settimana andrebbe speso per l’amore! So benissimo che sei una persona che ha bisogno di avere i propri spazi di riflessione, ma che poi è anche pronta a dare tutta se stessa dal punto di vista sentimentale!

Le storie che non funzionano vivono un Luglio particolarmente difficile; per cui, se c’è qualche problema sarà meglio evidenziarlo subito!

Oroscopo Gemelli

Avere la Luna in opposizione non significa per forza che le cose vanno male, ma può indicare il fatto che c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Sono due giorni in cui potresti avere il dente avvelenato nei confronti di una persona che ha limitato il tuo raggio d’azione.

Non ci dimentichiamo che nell’ambito del lavoro c’è un nemico da combattere oppure ci può essere una particolare situazione in cui si lavora per la stessa ditta ma ci sono persone che cercano di farti apparire in maniera meno positiva di quello che meriti. Troppe preoccupazioni, troppe tensioni.

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono due giornate influenti: il fatto di avere Venere nel segno non solo rappresenta una crescita ma può portare qualche vantaggio in più. Non posso dimenticare che è un anno pesante, un anno faticoso: e se hai iniziato un nuovo lavoro senti tante critiche, tanta cattiveria.

Ecco, se c’è una cosa che veramente non sopporti è la crudeltà e la cattiveria! Chi durante la propria vita ha ricevuto uno scarso interesse da parte delle persone che gli erano attorno, ora ha un gran bisogno di confidarsi!

Oroscopo Leone

Le stelle di sabato e domenica sono importante tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Sono giorni ideali per amare, per le relazioni, per i viaggi. E chissà che qualcuno non trovi una persona speciale proprio durante un viaggio. Non escludo, però, che qualcuno possa sentirsi anche un pò insoddisfatto!

Questo capita quando ci sono tante emozioni in corso, tanti desideri da realizzare e l’ambiente non è quello giusto! Ripeto che molto dipende anche da te: le stelle spingono a certi cambiamenti che solo tu puoi approvare e seguire.

Oroscopo Vergine

Tutto quello che non funziona sarà evidenziato nella giornata di domenica. Potresti essere proprio tu a sollevare il coperchio, ad alzare il polverone! Vuoi vederci chiaro in alcune situazioni in amore e sul lavoro.

Nel rapporto con gli altri, in generale, ci vuole prudenza. Ovviamente in una fase così fragile, i sentimenti devono essere protetti: le coppie in crisi devono stare più attente.

Oroscopo Bilancia

Hai bisogno di divagare la mente! Ci sono un pò troppi problemi da affrontare. E’ vero che possono anche arrivare delle belle novità, però il fatto di avere cambiato molto nella tua vita e di aver lasciato qualcosa a cui tieni, è davvero molto pesante per te. Tu non sei un tipo freddo, anzi sei emotivo e passionale!

E spesso, questa passione la metti anche nel lavoro: e quindi, se c’è stata una chiusura lavorativa ne hai sofferto, se c’è un cambiamento non voluto e ora ti senti in sospeso, non stai bene per questo.

Oroscopo Scorpione

In questo fine settimana ti consiglio portafoglio chiuso e bocca cucita! Perchè il partner potrebbe volere qualcosa in più e tu potresti reagire di conseguenza! Insomma, sarai quantomai opportuno evitare battibecchi!

Tutto sommato, il fatto che Urano sia opposto al tuo segno porta anche qualcosa di buono, e cioè la necessità di chiudere tutto quello che è rimasto in sospeso negli ultimi tempi. Provocazioni possibili sul lavoro e qualche dubbio a livello economico.

Oroscopo Sagittario

Ecco due giornate vivaci! Avrete la netta sensazione di vivere meglio, di stare un pò più al passo con i tempi. Le stelle promettono un futuro migliore: chi nel recente passato ha chiuso una storia, ora non ci pensa più e prova subito a rinnovarsi.

E per te l’innovazione è essenziale. Incontri fortunati in queste 48 ore.

Oroscopo Capricorno

Di solito siete molto stabili e anche molto testardi! E quando c’è una crisi d’amore, sopratutto se non è voluta ma subita, non riesci a capire perché c’è stata, perché è in corso! La realtà è che spesso non te ne accorgi, proprio perché sei molto concentrato su di te, sulle trasformazioni che avvengono all’estero, e anche perché vuoi sempre credere in tutto ciò che ti dà certezza.

Ecco, purtroppo ultimamente alcune certezze sono saltate e bisogna prendere atto di quello che è avvenuto finora. Fine settimana migliore per la forma fisica.

Oroscopo Acquario

In questo weekend hai bisogno di confrontarti con gli altri in maniera più serena, di curare un pò di più i tuoi affari personali. Non pochi hanno risentito di qualche fastidio sentimentale: c’è qualcosa che bisogna cercare di mettere in chiaro in amore. Questo comporta molta fatica ma va assolutamente fatto, anche se ricordo che spesso quando vuoi chiudere una relazione di lavoro o d’amore non dici basta, ma aspetto che siano gli altri a dirlo!

Ultimante sembri anche diventato un pò troppo polemico! Probabilmente hai bisogno di riposo.

Oroscopo Pesci

Se nel recente passato ci sono stati conflitti, bisogna trovare una soluzione senza fare drammi. A volte non si trova un accordo perchè si è molto arroganti oppure si ha a che fare con gente molto presuntuosa: siccome tu sei una persona estremamente intuitiva e anche molto dolce, se c’è qualcuno contro di te o se magari hai preso una posizione sbagliata, anziché agire con forza cerca di essere comprensivo e trovare compromessi, specialmente riguardo a contenziosi legali e contrattuali che potrebbero risultare noiosi da portare avanti.

Due giornate un pò strane anche per quanto riguarda la forma fisica e l’amore.

