Paolo Fox, Oroscopo oggi: martedì 7 settembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata devi sbrigarti a completare tutte le cose rimaste in sospeso. Tra mercoledì e giovedì avremo una Luna contraria che puo’ tornare a preoccupare, ad impensierire! C’é da dire che in amore hai via libera da venerdì, pero’ che cosa e’ rimasto nel tuo cuore? Le coppie più appassionate non sono in deficit per quanto riguarda i sentimenti ma possono aver dovuto affrontare un problema economico o legale.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Puoi contare su un’altra giornata attiva, pero’ se il partner ne combina di tutti i colori oppure se non ti senti contento di un rapporto, é probabile che da venerdi tu metta le ‘mani avanti’! In effetti Settembre puo’ essere un mese un po’ caotico per le coppie che hanno avuto problemi ma in generale sarai proprio tu a non tollerare piu’ certe imposizioni!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovo ancora sottotono forse stai semplicemente tentando di recuperare il ritmo perduto, perché la fine di Agosto non é stata cosi complice. E soprattutto a livello lavorativo devi riguadagnare terreno. Indico nelle giornate di mercoledi e giovedi una soluzione in arrivo per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Agosto é stato un mese che ha messo alla prova molti rapporti ma la buona notizia é che da venerdì Venere torna favorevole. E quindi c’é un grande desiderio di rilanciare i propri sentimenti. Incontri favoriti e riconciliazioni nel prossimo fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non sottovalutare le relazioni d’amore ora che Venere é ancora favorevole! Tutti quelli che hanno sopportato per troppo tempo una persona evasiva, ambigua, da venerdì vorranno vederci chiaro in un rapporto. Non dico che Settembre sarà un mese agguerrito per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ti trovo ancora molto equilibrato: questa Luna nel segno promette energia positiva e regala anche una bella carica di forza mentale! Tu sai che hai questa capacità di raddrizzare il tiro, di coinvolgere nei tuoi pensieri anche le persone che ti circondano.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Puoi sfruttare questi ultimi due giorni con Venere nel segno per chiarire qualcosa che non va. In questa giornata anche la Luna é favorevole e lo sarà sempre di più fino a giovedì! Se (come credo) ci sono state divergenze d’amore bisogna recuperare un buon equilibrio. Anche perché purtroppo o per fortuna tu non sai stare in guerra troppo a lungo con le persone che ami.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Inizia una fase molto importante della tua vita! Tra l’altro, già dal giorno 10 ci sarà anche una Venere molto attiva nei confronti dei sentimenti. Venerdì e sabato saranno le giornate più importanti nella seconda parte di questa settimana: potresti finalmente chiudere un accordo, potresti sentirti più sereno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei ancora preso da troppi pensieri: pare che da domenica sera tu non sia in perfetta forma. E’ probabile che ci siano state anche discussioni con l’ambiente circostante. Cosa fare in questi casi? Tutto quello che devi fare ora è cercare di risolvere un piccolo problema di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Spero che tu possa dimenticare queste ultime settimane di lieve disagio. Recupera i sentimenti! Ti dico fin da adesso che la giornata di sabato potrebbe essere davvero complice di emozioni importanti da questo punto di vista!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Puoi contare sui prossimi tre giorni per risolvere un dilemma di lavoro, soprattutto se devi dire si o no! Ricordo che questo è un periodo di trasformazione, quindi ci saranno persone che inizieranno nuove collaborazioni e sono più i dubbi che le certezze!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ti trovo più forte, e lo sarai ancor di più da venerdi quando Venere tornerà attiva! Tutti quelli che sono stati male, che hanno vissuto un profondo disagio psicologico, ora possono tornare ad essere piu’ equilibrati. Ricordo, pero’, che con il Sole in opposizione alcune richieste di lavoro non sono state ancora esaudite oppure sei proprio tu che devi rivedere alcune scelte e strategie.

