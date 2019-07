Oroscopo del giorno di Paolo Fox: lunedì 29 luglio

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: lunedì 29 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 29 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Questi primi giorni della settimana mi sembrano un pò pesanti. Anche perché arriva un mese tutto da programmare e direi anche da sfruttare. E’ vero che la settimana inizia in maniera un pò faticosa, però viste le buone tendenze soprattutto nella prima parte di Agosto, queste 48 ore potrebbero essere di ricarica.

Ricorda sempre che questo è un anno che ti permette di portare avanti progetti part-time, quindi non aspettarti la grande notizia che risolve tutti i problemi della tua vita. Bisogna navigare a vista. L’amore sta per risvegliarsi!

Oroscopo Toro

Questa è una buona situazione astrologica, e la settimana parte con la Luna favorevole. Non ti manca l’energia per dimenticare un pò di malcontento. Sul fronte economico ti servirebbero soldi per completare un progetto che hai in mente e che può riguardare la casa, la ristrutturazione di un ufficio o altro. Questo è il tuo unico cruccio.

La prima parte di Agosto deve toglierti dalle polemiche e lo dico in particolare a chi ha già un problema d’amore e non è riuscito a risolverlo; alcune situazioni potrebbero diventare un pochino più agitate se non limitate in partenza.

Oroscopo Gemelli

Dovresti limitare le spese! In questi giorni abbiamo una situazione un pò particolare: da quando Giove è opposto, quindi dall’anno scorso, è un continuo cercare di risolvere questioni di carattere legale, finanziario. In questi ultimi tempi potrebbe essere accaduto un piccolo incidente che ti è costato caro.

Forse hai consultato un’assicurazione o sei in attesa che qualcuno ti rimborsi le spese per un danno. La parte centrale della settimana resta migliore per l’amore che però deve essere supportato.

Oroscopo Cancro

In questi giorni hai la Luna nel segno! Questo inizio di settimana sarà interessante come tutto il mese di Agosto. I nuovi progetti di lavoro vanno avanti ma con grande fatica. Saturno opposto rappresenta sempre qualche ostacolo da superare ma per fortuna a breve avremo buone notizie.

Stai facendo l’impossibile per risollevarti, ma forse ti hanno dato un incarico che è diventato più gravoso del previsto. Rinuncia a quello che non ti senti di fare.

Oroscopo Leone

E’ un periodo molto importante per te. Abbiamo un grande oroscopo, non solo per sviluppare le potenzialità del tuo segno ma anche le caratteristiche peculiari del tuo carattere. L’unico rischio del momento è quello di mostrarsi troppo sicuro di se e pensare di avere vinto una battaglia prima ancora di aver iniziato a lottare.

Venere, Marte e Giove ti sono favorevoli assieme al Sole, quindi puoi fare e disfare a tuo piacimento! Da qualche tempo nell’ambito dell’amore stai trovando buone coincidenze.

Oroscopo Vergine

Inizio di settimana importante! Il mese di Agosto ormai in arrivo darà i migliori sviluppi dopo il giorno 20 e questo risulta ovvio visto che tu ami lavorare e di solito preferisco il periodo successivo alle ferie estive. Non vedrai risultati immediati ma si può iniziare a pensare con ottimismo a quello che sarà il futuro.

Sul fronte professionale sei davvero molto costruttivo e chissà che non arrivi una buona idea; queste sono stelle protette anche per i sentimenti e ricordo che tra venerdì e domenica vivrai un ritrovato vigore.

Oroscopo Bilancia

In questo inizio di settimana ti trovo molto stanco. Per fortuna questo Luglio pesante lascerà spazio ad un Agosto di grande recupero. Devi ancora superare qualche amarezza o un eventuale colpo basso. Nell’ambito del lavoro sei di fronte ad una chiusura, ad un cambiamento.

Chi lavora con il partner o comunque con soci è sul punto di rottura, perchè vorrebbe fare le cose autonomamente. In questi primi giorni della settimana sarà molto importante non scatenare discussioni.

Oroscopo Scorpione

Sei molto infastidito a casa di varie situazioni; c’è chi si arrabbia perchè non si aspettava un tradimento, c’è chi ha comprato una cosa nuova e già deve portarla in assistenza. Un esempio banale per dire che tutto quello che stai facendo comporta una revisione.

E’ un momento in cui, molto semplicemente, non sei assolutamente contento. Anche in amore ci vuole pazienza, le prime due settimane di Agosto richiederanno molta attenzione in generale.

Oroscopo Sagittario

Di solito sei tu a dare una grande energia alle persone che ti circondano! Sei un ottimista che può dare molto. E in questo particolare momento, la tua forza raddoppia. E posso già indicare un periodo di grande stabilità dalla rima settimana di Agosto. Non è detto che accada qualcosa di incredibile, basta semplicemente sentirsi appagati.

Puoi fare scelte decisive e vedere sbloccare un grande progetto. Stai incominciando a capire che la tua vita viaggi su un altro binario rispetto a quello che hai fatto finora.

Oroscopo Capricorno

Sei frastornato! Questo inizio di settimana lo dimostra pienamente, ed è così che in questo periodo non sai bene con chi stare; se lavori in un’azienda si sono formate delle fazioni e tu sei a metà, non sai come decidere.

Qualcuno potrebbe essere contro di te o in generale bisogna fare attenzione nei rapporti coi capi, colleghi e collaboratori. In questo lunedì vedo una condizione di estrema agitazione. Prudenza anche in amore.

Oroscopo Acquario

Sei un pò sotto pressione! In questo periodo hai stelle molto caotiche; e devo dire che nella parte centrale della settimana lo saranno ancora di più! Quindi, il mio consiglio è quello di non fare il passo più lungo della gamba e di non esporsi troppo. Ci sono insoddisfazioni e contraddizioni: vorresti sentirti libero, ma per andare dove?.

La realtà è che se c’è qualche complicazione, non è colpa degli altri! Anche se tu tendi a pensare che la tua non vita non sia serena perchè c’è qualcuno che ti impone qualcosa. Forse conviene aspettare la seconda parte di Agosto prima di fare passi azzardati.

Oroscopo Pesci

Sono stelle importanti per te che devi pensare a risolvere piccoli problemi personali. Sei una persona molto attiva, molto costruttiva. Spesso i tuoi sentimenti sbandano e quando senti una forte attrazione per un progetto, per un’idea, per una persona non riesci a fermarti. Attenzione a non essere in conflitto con il passato, e soprattutto a non farti coinvolgere contemporaneamente con due situazioni d’amore.

Chi ha vissuto una storia fallimentare o comunque si sente tradito, ora ha una gran voglia di vendicarsi. Chi è stato lasciato, per ora non crede più nell’amore, ma dovrebbe cercare di avere più coraggio. Se hai scelto una persona che pensa solo al lavoro, non arrabbiarti. A te piacciono le sicurezze anche se poi paghi pegno per questo.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!