Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: domenica 2 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi Paolo Fox, domenica 2 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 2 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

La Luna passa in un segno amico, quindi direi che in generale tutti i rapporti sentimentali in questo periodo valgono un pò di più. Lo dico perché hai davvero bisogno di vivere una sensazione di protezione, anche se questo è un segno che spesso protegge gli altri e non ha paura di affrontare il mondo!

E’ un periodo di grande rilancio anche se faticoso, e questa è una domenica buona che avvicina l’amore. Le storie nate il mese scorso possono diventare qualcosa di più.

Oroscopo Toro

Tu sei certamente per un amore duraturo, non ti perdi in inutili incontri! Se alcune relazioni non sono più così focose bisogna capire se vale la pena portale avanti, oppure semplicemente far passare un pò di tempo per recuperare la voglia di amare. Al tuo fianco vuoi una persona affidabile, consapevole delle emozioni che può ricevere e dare.

La giornata invita all’azione: per chi sta aspettando soldi o un rimborso, le prossime due settimane saranno importanti. C’è voglia di fare cose nuove!

Oroscopo Gemelli

Anche nelle situazioni più ostinate, più dure, più complesse che riguardano il lavoro o la gestione di accordi e contratti, dalla fine di Maggio qualcosa è cambiato. Quindi, in qualche modo questo Giugno appena iniziato porta mediazioni: è probabile che arrivi una buona risposta ad uno spinoso problema.

Spero che in questa domenica tu non debba lavorare perchè avresti bisogno di dedicarla al recupero di un amore. La Luna nel segno porterà intuizioni vincenti!

Oroscopo Cancro

Il fatto di essere sempre nervosi, preoccupati per il futuro o agitati, non è bello. Pensi di essere stato attaccato, di essere vittima di qualche attacco, che ci siano delle persone troppo cattive. Probabilmente è vero, ed è proprio questo il motivo per cui senti un grande bisogno di cambiare ambiente e fare cose nuove. Appena possibile, cerca di fare una bella vacanza, di staccarti dalla realtà di tutti i giorni.

C’è chi da poco ha iniziato un nuovo progetto, ma resta stanco perchè deve badare a troppe cose contemporaneamente. L’amore può tornare protagonista ma è probabile che nel mese di Maggio ci sia stata una crisi che bisogna tentare di superare!

Oroscopo Leone

Stelle amiche per te che riesci ad essere un pochino più reattivo. Intendiamoci questa è una stagione importante e si avvicina anche un’estate di successo. E’ chiaro che dipende anche dalle circostanze, dall’età e comunque da quello che è stato fatto nel passato, ma si può cogliere un’occasione giusta da sviluppare nell’immediato futuro.

E quindi non escludo che ci siano delle opportunità in più. Però attenzione a quello che è accaduto di recente, perchè nelle coppie di lunga data c’è ancora qualcosa che va chiarito.

Oroscopo Vergine

Questa domenica ricorda un pochino le giornate di lunedì e martedì, perchè sappiamo che questa è stata una settimana partita in maniera faticosa. Se senti lo stesso livore e tensione che ha in qualche modo caratterizzato l’inizio della settimana, devi andare avanti con prudenza.

Giornata un pò particolare anche per quanto riguarda le vicende personali e familiari, consiglio di fare lo stretto indispensabile. Ci sono giornate in cui ti senti un pò giù e ritorna un pò di ipocondria! Se ci sono dei problemi è meglio affrontarli uno alla volta.

Oroscopo Bilancia

Il periodo più pesante, fine Aprile – metà Maggio, è finalmente passato! Non sono stati pochi quelli che hanno dovuto affrontare anche un problema di salute o comunque si sono sentiti molto affaticati. Questa domenica è interessante per le relazioni e gli incontri; con un Mercurio in ottimo aspetto si può fare qualcosa di più. Diciamo che sei volenteroso, pronte anche a superare degli ostacoli nonostante questo sia un anno di ritardi.

E’ molto importante curare tutti i rapporti perché fra qualche tempo sarà necessario affrontare un taglio, un rinnovamento, anche facendo uno sforzo fisico in più.

Oroscopo Scorpione

E’ iniziato un periodo particolare: c’è una sorta di conflittualità nel rapporto con gli altri e questo crea parecchi dubbi. Soprattutto la seconda parte di Giugno potrebbe essere ancora agitata. Quindi, credo che nelle prossime due settimane ci saranno alcune questioni da chiarire che riguardano il lavoro, la casa e forse anche l’amore.

Una buona notizia è che dopo la prima settimana di Giugno i sentimenti potranno essere più gestibile, ma chi ha un amore lontano o è stato in crisi, deve assolutamente cercare di recuperare serenità. Ripartire è possibile!

Oroscopo Sagittario

Questa domenica è un pò sottotono, ricordo l’inizio di settimana che non è stato certo eclatante dal punto di vista delle opportunità. Anche in amore possono nascere delle tensioni, in particolare se non c’è un accordo già da tempo o se si sta in qualche modo rinnovando una sorta di conflitto che è già stato vissuto in passato.

Molte coppie in questo periodo sentono di essere lontane anche se convivono. E’ una giornata che impone qualche limite!

Oroscopo Capricorno

Di solito sei uno che non perde tempo, soprattutto quando pensa che una situazione non sia più redditizia. Cancellare le emozioni negative per viverne di nuove non è un problema per questo senso. Quindi, se c’è stat una difficoltà, un blocco, ora tutto si potrà superare. Bisogna dire che con Marte in opposizione ogni tanto ci sono dei problemi fisici e la metà di questa settimana per qualcuno è stata pesante da sopportare anche sotto il profilo della salute.

Per quanto riguarda le storie ancora recuperabili, non è detta l’ultima parola, ma la pesante crisi di fine Aprile è ancora presente in qualche rapporto!

Oroscopo Acquario

Questa è una domenica di recupero dopo tre giorni pesanti, di grande difficoltà. Da venerdì sera c’è stato un calo fisico oppure una certa tendenza a prendere tutto di petto, ad essere più polemici del solito. Non è facile andare controcorrente, ma a te piace tanto!

Il lavoro sta cambiando, possono essere entrati meno soldi e addirittura c’è chi torna in famiglia o comunque deve recuperare un pò di tranquillità. C’è un problema che in certi casi riguarda l’abitazione!

Oroscopo Pesci

In questa domenica sarà meglio parlare solo se necessario. Potresti metterti in un angolo e osservare tutto con troppa critica, ma questo vuol dire che qualcosa non ti piace, e che potresti persino sentirti colpevole di non aver preso per tempo decisioni che ora pesano di più. In questo periodo i sentimenti sono un pò agitati, nel senso che anche se ami molto una persona, spesso si finisce per discutere, oppure se ci sono intralci da parte di un ex, chi vive due storie lo sa.

Una storia d’amore sembra cambiata anche se tu fai finta di nulla, potresti essere un pò arrabbiato con chi ha dedicato il tempo che avresti desiderato, con chi ha pensato un pò troppo ai fatti suoi.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!