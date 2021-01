Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una giornata piuttosto faticosa al mattino ma voglio comunque darti quattro stelle su cinque, perché nonostante questa Luna opposta che con ogni probabilità si farà sentire a livello di stanchezza, tu hai una gran voglia di superare, di andare oltre certi progetti che non sono stati adeguati e investire su altro. Ultimamente hai notato che ci sono state più critiche nei tuoi confronti o magari sei proprio tu ad aver criticato te stesso per avere fatto scelte sbagliate nel recente passato

Oroscopo Toro

Devi cercare di recuperare un pò di energia positiva: lo dico perché l’amore ha davvero bisogno di qualche garanzia in più. In queste 48 ore i risentimenti potrebbero tornare protagonisti! Posso dire che coloro che hanno una storia importante o quanto meno delle amicizie valide, riusciranno a superare con più facilità questo inizio d’anno pesante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi contare su una buona posizione della Luna: possiamo dire che é una giornata che non comporta fastidi dal punto di vista pratico. Voglio darti tre stelle su cinque perché stai ancora pagando lo scotto di quella situazione di calo fisico che c’é stata alla fine della scorsa settimana. Molti di voi sono stati male tra sabato e lunedi ma per fortuna pare che ora per le cose stiano andando meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In queste 48 ore sentirai che alcuni nodi stanno per arrivare al pettine! Soprattutto questa giornata potrebbe portare anche qualche piccolo disagio nei confronti degli altri. Il consiglio che devo dare é quello di tentare di ricucire uno strappo, sempre se é possibile, ma ricorda che tutto quello che dici ora potrebbe essere utilizzato contro di te in futuro! In realtà in questa prima parte di Gennaio anche le coppie più forti potrebbero sentirsi sotto pressione!

Oroscopo Leone

Queste 48 ore di giovedì e venerdì segnalano possibili ripensamenti! Posso dire che é una settimana sottotono, quindi la cosa più importante da fare adesso é cercare di recuperare terreno, di evitare conflitti e soprattutto situazioni che possono determinare instabilità in futuro. Il fatto che tu ti senta ribelle a tutto indica proprio visto il fatto che non ti senti capito, supportato. E durante questa settimana potresti anche avere avuto qualche fastidio fisico che comunque sara’ superato già nel weekend.

Oroscopo Vergine

In questo momento consiglio di chiarire tutte le vicende familiari e d’amore che non vanno bene, perchè tra sabato e domenica ci sarà un momento di grande agitazione che dovrai superare. Ultimamente sei stato un pò preoccupato per la forma fisica oppure potresti avere avuto dei piccoli problemi personali, comunque voglio darti ‘cinque stelle di forza’ perché questa giornata di giovedì risulta essere importante cosi come sono state tutte le acquisizioni degli ultimi due anni. L’amore può tornare protagonista!

Oroscopo Bilancia

Al momento é importante risolvere qualche piccolo problema. In questa giornata abbiamo una Luna interessante proprio per quanto riguarda una visione delle cose sempre più ottimista, sempre più forte. Ricordo anche che tutti coloro che devono superare una prova, un esame, avranno decisamente una marcia in più fino all’estate. Quindi, questo non é un oroscopo di fermo, al contrario é un oroscopo di buone partenze!

Oroscopo Scorpione

L’amore torna protagonista! Ognuno sceglie la vita sentimentale che preferisce ma posso pensare che chi é solo da tempo adesso abbia voglia di vivere una novità o semplicemente desidera delle avventure. Bene, entro domenica sarà soddisfatto! Purtroppo, c’e’ ancora una volta un rallentamento burocratico, legale e finanziario: alcuni soldi che dovevi avere e che giustamente pretendi, non sono arrivati!

Oroscopo Sagittario

Faresti bene ad evitare conflitti in amore soprattutto se ci sono discussioni continue o comunque una situazione di scarsa chiarezza. Lo dico perché sabato e domenica saranno due giornate un pò sottotono da questo punto di vista. Siamo arrivati alla parte centrale di un mese che comunque annuncia un rilancio! Pensa che tutte le cose che non sono partite bene a Settembre, ora vanno molto meglio. E ancora una volta stai vincendo tante sfide!

Oroscopo Capricorno

E’ una persona problematica quella che si presenta agli occhi degli altri! Si perché quando hai una difficoltà, quando senti di non essere sereno, spesso non parli e le persone non sanno come aiutarti. Questa giornata di giovedì invita a sfruttare cinque stelle di forza’ quindi posso dire che anche il fine settimana può riportare in auge certe vicende sentimentali. E’ un periodo di scelte che riguardano la tua vita privata!

Oroscopo Acquario

Da una parte saresti portato a dare il meglio di te in rapporti stabili che non cambiano, dall’altra però senti crescere questo desiderio piuttosto forte di rivoluzionare la tua vita. Quindi, ci sono giornate in cui ti ribelli e hai una gran voglia di mandare a quel paese tutti e altre in cui ci sembra che l’atteggiamento migliore sia quello di far passare il tempo.

Oroscopo Pesci

Ti appresti a vivere un fine settimana di chiarimenti. E’ chiaro che ognuno ha la propria vita sentimentale. Ma posso dire che coloro che hanno vissuto una crisi, se la storia non é definitivamente crollata, in questo fine settimana in arrivo possono tentare un recupero. Però posso parlare anche a coloro che invece hanno vissuto una grave separazione: il fine settimana aiuta a capire ad accettare come stanno le cose.

