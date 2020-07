Quest’anno, a causa del Coronavirus, Mediaset ha annunciato che non terrà la tradizionale presentazione dei nuovi palinsesti validi per l’autunno 2020. Tuttavia, Superguida tv può anticipare ai lettori che, questo mercoledì 15 luglio, sui principali canali del “Biscione”, va in onda un promo che presenta al pubblico le assolute conferme e novità della prossima stagione tv.

Mediaset, stasera in tv lo spot con i palinsesti per l’autunno 2020 e i programmi in onda da settembre

Lo spot che fa il punto sui palinsesti Mediaset dell’autunno 2020 va in onda a partire dalle ore 21.20 circa di stasera, tra una nuova puntata di Paperissima Sprint Estate e i nuovi episodi di Come sorelle in prima serata.

La durata del filmato è di circa 8-10 minuti e contiene tutte le principali news sui programmi, gli show e le fiction che vedremo su Canale 5, Italia 1, Rete 4 (e sugli altri canali di Mediaset) già a partire dal prossimo settembre.

Il video è trasmesso a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione dei nuovi listini diffusi da Publitalia ’80, la storica concessionaria pubblicitaria di Mediaset, che in un file ha già reso noto agli investitori l’aumento dello 0,2% di share sul target commerciale 4-64 anni, rispetto all’anno precedente (2019).

La nuova stagione inizierà il 6 settembre 2020, con Live – Non è la D’Urso confermato alla domenica dal 13, Grande Fratello Vip 5 (con due puntate a settimana, in onda il lunedì e il venerdì sera), Temptation Island Vip 2 (ad oggi, fissato al mercoledì, prima del debutto, ad ottobre, della nuova fiction Made in Italy), Chi vuol essere milionario? (che ritorna di giovedì) e Tu si que vales (al sabato vs Ballando con le stelle). Tutti show la cui partenza è al momento fissata per settembre.

Uomini e donne in onda regolarmente, dal lunedì al venerdì

Le ultime news riferite ai palinsesti Mediaset confermano anche la messa in onda di Uomini e donne 2020-2021 nel pomeriggio di Canale 5, con il dating show collocato nuovamente in daytime dal lunedì al venerdì.

Nelle ultime ore, si era diffusa la voce secondo cui il programma sarebbe andato in onda soltanto due giorni a settimana, il giovedì e il venerdì, con gli appuntamenti iniziali che avrebbero lasciato spazio ad altre puntate della popolare serie turca Daydreamer.

Si sa, però, che così non sarà e che, dopo l’estate, Uomini e donne tornerà regolarmente in tv. Appuntamento a settembre, dunque, con la già annunciata ‘versione unificata’, fatta cioè allo stesso tempo di Trono Over e Trono Classico.