Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 9 dicembre 2019 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura la notizia della scossa di terremoto nel Mugello: un sisma di magnitudo 4.5. Spazio poi alla storia di Giuseppe, l’ingegnere 35 enne che dopo una laurea con 110 e lode non trovando lavoro è finito a fare il netturbino. Una storia che fa riflettere su quali sono le reali opportunità per i giovani in cerca di lavoro.

Si torna poi a parlare dell’omicidio di Luca Sacchi con le parole di un testimone e nuove contraddizioni da parte della fidanzata del ragazzo.