Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì venerdì 29 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura la cronaca con tutte le novità sull’omicidio di Luca Sacchi: la fidanzata Anastasia indagata per droga. Si parla poi della vicenda di Yara Gambirasio, la 13enne uccisa dieci anni fa a Brembate, e di una novità sul caso. “Ci sono elementi per riaprire il processo” dicono i legali di Bossetti.

Spazio poi alla situazione economica con l’Italia divisa tra tra ricchi e poveri. Ospite in studio poi Margherita, la mamma di Nadia Toffa che ricorda la figlia scomparsa ad agosto dopo una lunghissima lotta contro il cancro. Infine il video promo de “Il Processo”, la nuova fiction con Vittoria Puccini in partenza su Canale 5.