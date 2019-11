Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì martedì 26 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura la notizia della scossa di terremoto 6.5 in Albania dove la situazione è drammatica. Il bilancio è di 6 morti e circa 300 feriti, ma ancora si continua a cercare sotto le macerie. Spazio poi alla situazione maltempo in Italia con allagamenti che hanno causato crollo di ponti e situazioni davvero di grande pericolo.

Si torna poi a parlare di femminicidio con l’omicidio di Loredana Lopiano, di razzismo con l’intervento di Bruno Vespa. Sul finale l’invito di Paolo Ruffini a donare a La fabbrica del sorriso.