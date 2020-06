Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 17 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi in diretta con gli aggiornamenti sulla Fase 3 del Coronavirus, i fatti di cronaca, politica, spettacolo e tanti ospiti in collegamento. Al centro della puntata di oggi ancora una volta l’emergenza Coronavirus e la ripartenza con la Fase 3. In particolare ci si è soffermati sull’aumento dei prezzi causato dai mesi di lockdown con la particolare storia di una pasticceria di Napoli che ha stabilito il prezzo di 0.50 centesimi per metà sfogliatella.