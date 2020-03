Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 11 marzo 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Si torna a parlare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che continua a preoccupare l’Italia e gli italiani. Il nostro Paese è il secondo al mondo, dopo la Cina, per numero di contagi e decessi: più di 10mila e ben 631 morti accertati. Numeri che spaventano il Governo e tutti i cittadini italiani oramai entrati in quarantena nelle proprie abitazioni. A Mattino Cinque interviene il virologo Roberto Burioni che sottolinea nuovamente quanto sia improntate stare a casa per fermare il diffondersi del virus, mentre Alessandro Cecchi Paone tranquillizza: “presto ci sarà il vaccino, ma ora stiamo a casa così prima passerà e prima ci riprenderemo”. Infine le parole di Alessandro Meluzzi: “la Cina ne uscirà sicuramente prima di noi”.