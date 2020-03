Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 31 marzo 2020 su Canale 5.

Nuovo appuntamento con Francesco Vecchi e Mattino Cinque su Canale 5. Il talk show di Canale 5 continua ad occuparsi dell’emergenza sanitaria mondiale Coronavirus. La diffusione del virus Covid 19 è stato riconosciuto come una pandemia dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Ieri per la prima volta l’Italia ha registrato una importante diminuzione nel numero dei contagiati, mentre i decessi continuano ad essere tra i più alti del mondo. Per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus diventata oramai anche di natura economica, il Governo Conte ha varato il decreto Cura Italia con aiuti alle famiglie e ai lavoratori.