Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 15 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi in diretta con gli aggiornamenti sulla Fase 3 del Coronavirus, i fatti di cronaca, politica, spettacolo e tanti ospiti in collegamento. Non solo l’emergenza sanitaria da Covid-19 al centro della puntata. Tra gli ospiti della puntata anche Silvio Berlusconi che, in collegamento, parla dell’importante del Mes e delle recenti proteste legate all’omicidio di George Floyd che dall’America sono arrivate anche in Italia.

Infine ospite anche Al Bano Carrisi che ha presentato il concerto che terrà questa sera a Taranto e poi si è confrontato con Alessandro Cecchi Paone sulla gaffe dei dinosauri.