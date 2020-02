Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì 10 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Ampio spazio dedicato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 con i commenti in diretta sul vincitore Diodato, ma anche sui personaggi che hanno contraddistinto questa edizione. A cominciare da Achille Lauro che con i suoi look ha catalizzato l’attenzione di tutti, alla rivelazione Elettra Lamborghini fino allo scontro Morgan e Bugo. Non solo, intervista esclusiva ad Amadeus che ha convinto critica e pubblico confezionando una delle edizioni più belle di Sanremo degli ultimi anni.

Infine sul finale come sempre l’Oroscopo della settimana di Ada Alberti.