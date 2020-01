Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 30 gennaio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi dopo le festività natalizie sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura spazio al tema del momento: il CoronaVirus, il virus cinese che sta facendo preoccupare tutti. Cresce il numero di morti e dei contagiati in Cina con cifre davvero allarmanti e che superano di tanti i morti per la precedente epidemia della Sars. E’ allarme in tutto il mondo, ma al momento nessun pericolo per l’Italia.

Spazio poi alla cronaca con il caso di Francesca Fantoni e con la vicenda della baby gang che uccise un anziano.