In amore vince chi fugge? Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 18 luglio 2019, si è ufficialmente coronato il sogno d’amore di Julieta e Saul, mentre la gelosia per Elsa ha innescato sentimenti d’odio tra Alvaro e Isaac. Ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, tutte le scene trasmesse nel nuovo episodio della soap, andato in onda questo pomeriggio su Canale 5.