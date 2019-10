Ieri sera, la soap opera Una Vita è tornata in onda su Rete 4 con tre nuove puntate serali. Ecco il video Mediaset per rivederle in streaming on demand ed il riassunto della trama dei singoli episodi di martedì 22 ottobre 2019:

Rosina si è presentata a sorpresa in pasticceria ed ha informato i presenti che Casilda è figlia di Maximiliano. Intanto, Lucia ha restituito a Samuel la piccola statua di ceramica, nel frattempo sistemata; Durante la cena tra Lucia e Samuel c’è stata una brusca interruzione. Tutta colpa dell’intervento di Padre Telmo, per cui Lucia ha reagito… Ma in tutto questo c’entra o no Celia? Casilda deve ancora abituarsi in veste di signorina. Nel frattempo, Rosina le ha negato la possibilità di continuare a lavorare per lei. Meglio evitare critiche…