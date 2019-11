Non più prete? Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, il priore Espineira ha intimato a padre Telmo di abbandonare Calle Acacias e di non farsi più vedere presso la sua parrocchia. Intanto, Samuel ha pian piano ricominciato a riavvicinarsi a Lucia, mentre Servante ha avuto un malore durante lo spettacolo teatrale in paese. Rivediamo la puntata intera di oggi in streaming on demand. Ecco il nuovo video Mediaset dedicato ad Una Vita.