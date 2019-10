Samuel si difende. Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 29 ottobre 2019, il giovane Alday ha mostrato a Lucia la lettera che ha intenzione di far recapitare al giornale “El Adelantado”. Intanto, Maria è andata a casa di Rosina per vedere Casilda. La donna, però, ha finto di avere una distorsione alla caviglia… Quale sarà il suo destino e cosa riserverà il futuro alla coppia di “piccioncini”? In attesa di novità in tal senso, rivediamo – in streaming on demand – l’odierno episodio della soap opera. Ecco il video Mediaset di oggi, completo della nuova puntata intera di Una Vita.