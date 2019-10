Attori che fanno gli attori? Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, Servante è intervenuto a gamba tesa durante le prove dello spettacolo teatrale di Leonor. Intanto, Telmo ha fatto un’offerta a Don Jimeno: l’uomo accetterà o no come dono il prezioso calice? In attesa di nuovi dettagli sulla soap opera spagnola di Canale 5, rivediamo la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio. Ecco il video da Mediaset Play, disponibile in apertura di articolo in streaming on demand.